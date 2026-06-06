[2026WC] 미국 '비자 장벽'에 이란도 각국 취재단도 '부글부글'

세계체육기자연맹, FIFA에 항의 서한…"용납할 수 없는 구태 반복"

이란 선수만 비자 발급 스태프·임원진은 거부..."의도적 차별 대우"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 북중미 월드컵 개막을 코앞에 두고 개최국 미국의 엄격한 비자 심사가 전 세계적인 공분을 사고 있다. 각국 취재 기자단은 물론 참가국 이란 대표팀까지 비자 발급 제한에 걸려 발을 동동 구르고 있다.

6일(한국시간) 세계체육기자연맹(AIPS)에 따르면 잔니 메를로 회장은 국제축구연맹(FIFA)에 공식 항의 서한을 보냈다. 메를로 회장은 "FIFA의 정식 취재 승인(AD)을 받은 취재진마저 입국 비자가 거부되는 용납할 수 없는 구태가 반복되고 있다"며 즉각적인 중재를 촉구했다. 현재 미국과 전쟁 중인 이란은 물론 아프리카 등 취재 취약 지역 기자들이 미국 비자를 받지 못해 극심한 차질을 빚고 있다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 잔니 인판티노(오른쪽) FIFA 회장이 2025년 12월 북중미 월드컵 조 추첨 행사에서 트럼프 대통령에게 초대 FIFA 평화상을 수여하고 있다. 2025.12.6 psoq1337@newspim.com

특히 미국 정부가 발급한 '단수 비자'가 대혼란을 예고했다. 이번 대회는 역사상 최초로 미국, 멕시코, 캐나다 3개국이 공동 개최한다. 조별리그와 토너먼트 기간 국경을 수시로 넘나들어야 하는 구조다. 단수 비자를 받은 기자는 자국 대표팀을 따라 멕시코나 캐나다로 이동하면 미국으로의 재입국이 불가하다. 비자 발급 지연으로 이미 예매한 항공권을 취소하는 등 재정적 피해도 속출하고 있다. 메를로 회장은 "언론의 자유를 가치 있게 여기는 미국에서 이 같은 취재 제한이 발생한 것은 매우 유감"이라고 날을 세웠다.

이란 축구대표팀의 상황은 더욱 심각하다. 지난 5일 밤사이 이란 선수들에게는 간신히 비자가 발급됐으나 대표팀 운영의 핵심인 스태프와 임원진 12명의 비자는 무더기로 거부됐다. 이에 주튀르키예 이란대사관은 "미국이 이란 대표팀을 향한 의도적이고 차별적인 대우를 최고 수준으로 끌어올렸다"며 강력히 규탄했다. 비자가 막힌 이란 스태프들은 베이스캠프가 있는 멕시코 티후아나로 이동해 미국 비자를 재신청할 계획이다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 아볼파즐 파산디데 이란 주멕시코 대사가 6일(한국시간) 이란 축구대표팀이 첫 월드컵 경기 장소인 로스앤젤레스로 출국하기 위한 미국 비자를 아직 발급받지 못했다며 최악의 경우 대회 참가가 어려워질 가능성도 있다고 밝히고 있다. 2026.6.6 psoq1337@newspim.com

사상 초유의 '시간제 비자' 의혹까지 터져 나왔다. 이란 매체와 정계 일각에서는 이란 선수들이 미국에 숙박하지 못하고 경기 당일에만 미국 입국 심사를 거쳐 국경을 넘은 뒤 경기가 끝나면 곧바로 멕시코로 돌아가야 한다는 주장이 제기됐다. 이 시나리오가 사실이라면 경기 전날 의무적으로 진행되는 공식 훈련과 미디어 기자회견이 모두 불가능해진다. 이란은 조별리그 세 경기를 모두 미국 로스앤젤레스(LA) 인근과 시애틀에서 치러야 한다. 현지 적응은커녕 정상적인 경기력 발휘도 어려운 조건이다. FIFA는 이번 비자 사태에 대해 아직 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

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