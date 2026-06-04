[2026WC] 멕시코 비자 받은 이란 대표팀, 미국 비자는 아직도...

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 2주도 채 남지 않은 시점에서 이란 축구대표팀이 전대미문의 비자 난민 신세가 됐다. 베이스캠프가 있는 멕시코 비자는 가까스로 받아냈지만 정작 경기를 치러야 할 미국 비자는 여전히 발급받지 못했다.

모하마드 하산 하비볼라자데 주튀르키예 이란 대사는 4일(현지시간) 국영 방송을 통해 "대표팀 선수 전원의 멕시코 입국 비자가 48시간 만에 신속하게 발급됐다"고 발표했다. 당초 이란은 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 계획이었다. 그러나 고조된 양국의 외교적 갈등과 비자 문제로 인해 눈물을 머금고 멕시코 국경도시 티후아나 등으로 훈련지를 급선회했다. 멕시코 대사관의 협조로 최악의 훈련 차질은 면했으나 진짜 문제는 지금부터다. 이란은 이번 대회 G조에 속해 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 격돌한다. 조별리그 세 경기 모두 미국 LA 인근 잉글우드와 시애틀에서 열린다. 훈련은 멕시코에서 하더라도 경기를 뛰려면 반드시 미국 국경을 넘어야 한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이란 축구 대표팀. [사진=FIFA 홈페이지] 2026.06.04 psoq1337@newspim.com

현재 미국 정부는 이란에 완강한 태도를 고수하고 있다. 마르코 루비오 미국 국무장관은 3일 "스포츠와 무관한 이슬람혁명수비대(IRGC) 관련 인물이 대표팀에 합류하는 것을 결코 허용하지 않겠다"며 고강도 검증을 예고했다. 문제는 이란의 독특한 병역 제도다. 이란의 18세 이상 남성은 무작위 추첨을 통해 정규군이나 IRGC에 배치된다. 이란 대표팀의 정신적 지주이자 주장인 메흐디 타레미(올림피아코스)와 핵심 수비수 에산 하지사피(세파한) 역시 과거 IRGC에서 의무 복무를 마쳤다. 미국 기준대로라면 주전 전력 대다수의 입국이 거부될 수 있다.

지난달 30일 메흐디 타지 이란축구협회장이 FIFA 총회 참석차 캐나다 토론토를 찾았다가 IRGC 복무 이력이 발목을 잡아 입국을 거부당했다. 올해 초 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 정세가 파국으로 치달았을 때도 이란의 월드컵 불참 우려가 제기됐으나 결국 비자 문제가 더 큰 걸림돌이 됐다.

전력의 핵심들이 미국 땅을 밟지 못한다면 이란의 월드컵 도전은 시작도 하기 전에 좌초된다. 마지막 친선경기인 말리전을 치른 뒤 멕시코로 이동하는 이란 대표팀이 과연 미국의 굳게 닫힌 빗장을 풀고 본선 무대에 정상적으로 설 수 있을지 주목을 끈다.

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