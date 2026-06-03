[2026WC] 완전체 홍명보호, 4일 엘살바도르전서 최종 퍼즐 맞춘다

4일 오전 10시 엘살바도르와 본선 전 마지막 평가전

'UCL 우승' 이강인까지 가세해 26명 전원 모인 완전체

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 앞둔 홍명보호가 마지막 모의고사에 나선다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 4일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 엘살바도르와 평가전을 치른다. 이번 경기는 북중미 월드컵 본선 전 치르는 마지막 실전 경기다.

[서울=뉴스핌] 이강인이 홍명보호 축구대표팀 사전 캠프에 가장 마지막으로 합류했다. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.03 wcn05002@newspim.com

대표팀은 지난달 18일부터 미국 솔트레이크시티에 사전 캠프를 차리고 고지대 적응 훈련을 진행해왔다. K리그와 잉글랜드 챔피언십 소속 선수들을 중심으로 시작된 캠프에는 이후 유럽파들이 차례로 합류했고, 최근에는 UEFA 챔피언스리그(UCL) 일정을 마친 이강인(파리 생제르맹)까지 가세하면서 처음으로 26명 전원이 모인 완전체가 됐다.

이번 엘살바도르전은 완전체 홍명보호가 치르는 처음이자 마지막 평가전이라는 점에서 의미가 크다.

대표팀은 지난달 31일 같은 장소에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 5-0 대승을 거뒀다. 최근 MLS에서 득점 침묵에 시달리던 손흥민(LAFC)이 멀티골을 터뜨리며 건재함을 알렸고, 원톱 경쟁에서 다소 밀려 있던 조규성(미트윌란) 역시 발과 머리로 멀티골을 기록하며 존재감을 과시했다.

[서울=뉴스핌] 손흥민이 31일(한국시간) 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 멀티골을 기록한 뒤 찰칵 세리머니를 하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.31 wcn05002@newspim.com

여기에 부상 우려가 있었던 황인범(페예노르트)이 후반 교체 투입돼 정상적인 경기력을 보여준 것도 큰 수확이었다. 황인범은 지난해 10월 이후 오랜만에 대표팀 경기에 나섰지만 특유의 경기 조율 능력과 전진 패스로 중원의 핵심 역할을 수행했다.

수비진에서도 긍정적인 요소가 발견됐다. K리거로 깜짝 발탁된 이기혁(강원)은 스리백의 한 축으로 안정적인 수비를 선보이며 경쟁력을 입증했다. 홍 감독이 본선에서 활용할 다양한 수비 조합을 실험할 수 있다는 점도 의미 있는 성과였다.

반면 아쉬움도 있었다. 센터백 조유민(샤르자)이 경기 중 부상을 당해 결국 월드컵 엔트리에서 낙마했다. 조유민은 대표팀을 떠나며 "준비했던 간절함만 두고 가겠다. 모두가 부상 없이 좋은 성적을 거두길 바란다"라고 동료들에게 응원의 메시지를 남겼다.

[서울=뉴스핌] 31일(한국 시간) 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 부상 당해 대표팀에서 하차한 조유민. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.03 wcn05002@newspim.com

대표팀은 조유민의 공백을 메우기 위해 훈련 파트너로 함께 미국에 머물던 조위제(전북)를 대체 발탁했다.

이번 상대 엘살바도르는 객관적인 전력에서 한국보다 한 수 아래로 평가된다. FIFA 랭킹 100위인 엘살바도르는 북중미 월드컵 최종예선에서 파나마, 과테말라, 수리남에 밀려 1승 5패로 탈락했다. 최근 5경기에서도 1승 1무 3패를 기록하며 공격과 수비 모두 불안한 모습을 보였다.

다만 방심은 금물이다. 엘살바도르에는 손흥민의 소속팀 LAFC 동료인 22세 공격수 네이선 오르다스가 있다. 오르다스는 올 시즌 LAFC에서 공식전 14경기 3골을 기록하며 성장 가능성을 보여주고 있다.

홍 감독 역시 결과보다는 본선을 위한 최종 점검에 초점을 맞출 것으로 보인다. 특히 트리니다드토바고전에서 출전하지 못했던 오현규(베식타시)의 활용 여부가 관심사다. 오현규는 소속팀에서 안고 온 가벼운 근육 부상으로 첫 평가전에 결장했지만 최근 정상 훈련에 복귀하면서 선발 출전 가능성을 높였다.

또한 황인범의 선발 카드, 이강인의 활용법, 손흥민의 포지션 변화 등 본선을 앞두고 확인해야 할 요소들도 적지 않다. 손흥민은 직전 경기에서 최전방 공격수로 나섰지만 이번 경기에서는 본래 위치인 왼쪽 측면 공격수로 출전할 가능성이 크다.

[유타 로이터=뉴스핌] 손흥민이 31일(한국시간) 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 멀티골을 기록한 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.06.03 wcn05002@newspim.com

무엇보다 중요한 것은 부상 방지다. 대표팀은 트리니다드토바고전에서 조유민이 낙마했고, 배준호(스토크시티)와 엄지성(스완지시티)도 부상 여파로 회복 프로그램을 소화하고 있다. 다행히 배준호는 큰 부상을 피한 것으로 알려졌지만 본선을 앞둔 시점에서 선수 관리가 최우선 과제로 떠올랐다.

이번 평가전이 끝나면 대표팀은 현지시간 5일 전세기를 이용해 멕시코 과달라하라로 이동한다. 과달라하라는 조별리그 1·2차전이 열리는 도시이자 대표팀의 베이스캠프가 차려질 장소다. 해발 1571m에 위치해 있어 이번 미국 사전캠프 역시 고지대 적응을 목표로 진행됐다.

한국은 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 차례로 맞붙는다. 긴 사전캠프와 고지대 적응 훈련, 그리고 두 차례 평가전의 마지막 단계에 접어든 홍명보호가 엘살바도르전을 통해 자신감과 완성도를 모두 챙긴 채 결전지 멕시코로 향할 수 있을지 관심이 쏠린다.

wcn05002@newspim.com