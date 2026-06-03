[2026WC] 손흥민 7번·김민재 4번 그대로... 오현규는 꿈의 18번 품었다

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2026 북중미 월드컵 본선 멤버 등번호 발표

이강인은 18번에서 19번으로 변경

이태석, 아버지 이을용이 사용했던 13번 이어받아

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 다가오는 가운데 홍명보호의 등번호가 공개됐다.

FIFA는 2일(현지시간) 북중미 월드컵 본선에 참가하는 48개국 대표팀의 최종 선수 명단과 등번호를 발표했다. 한국 대표팀 역시 선수들의 등번호가 확정되면서 월드컵 출격 준비를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 월드컵에 나서는 26명의 대한민국 대표팀 선수들. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.03 wcn05002@newspim.com

가장 눈길을 끄는 선수는 단연 오현규(베식타시)다. 오현규는 2022 카타르 월드컵 당시 대표팀과 동행했지만 최종 엔트리 외 선수 신분이었다. 출전 자격이 없었던 만큼 등번호도 배정받지 못했다. 하지만 그는 당시 "다음 월드컵에서는 꼭 등번호를 달고 뛰겠다"는 목표를 세웠고, 자신이 원했던 18번 유니폼을 노트에 직접 그려 넣으며 꿈을 키웠다.

그리고 4년 뒤 그 꿈이 현실이 됐다. 오현규는 북중미 월드컵에서 등번호 18번을 달고 생애 첫 월드컵 무대를 누비게 됐다. 18번은 한국 축구 역사에서 특별한 의미를 가진 번호다. 황선홍과 이동국 등 시대를 대표했던 스트라이커들이 사용했던 상징적인 등번호다.

카타르 월드컵 당시 18번을 달았던 이강인(파리 생제르맹)은 이번 대회에서 19번을 선택했다. 현재 소속팀 파리 생제르맹에서도 19번을 사용하는 만큼 대표팀에서도 같은 번호를 이어가게 됐다.

[서울=뉴스핌] 오현규가 지난 9월 10일 열린 멕시코와의 평가전에서 2-1로 앞서 가는 골을 만들었다. [사진 = 대한축구협회] 2025.09.10 wcn05002@newspim.com

주장 손흥민(LAFC)은 자신의 상징과도 같은 7번을 그대로 유지한다. 2018 러시아 월드컵과 2022 카타르 월드컵에 이어 세 번째 연속으로 7번 유니폼을 입는다.

이번 대회는 손흥민의 네 번째 월드컵이다. 그는 현재 박지성, 안정환과 함께 한국 선수 월드컵 통산 최다 득점 공동 1위인 3골을 기록 중이다. 북중미 월드컵에서 득점을 추가할 경우 한국 축구 역사상 월드컵 최다 득점 단독 1위에 오르게 된다.

대표팀의 핵심 미드필더와 수비수들도 기존 번호를 유지했다. 이재성(마인츠)은 10번, 황인범(페예노르트)은 6번, 김민재(바이에른 뮌헨)는 4번을 달고 월드컵에 나선다. 특히 김민재는 카타르 월드컵에 이어 두 대회 연속 4번을 달며 수비진을 이끌 예정이다.

한국 축구 대표팀 주장 손흥민. [사진=KFA]

또 다른 관심사는 이태석(아우스트리아 빈)이다. 2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역인 이을용의 아들인 이태석은 이번 대회에서 13번을 받았다. 2002년 당시 아버지 이을용이 사용했던 번호를 그대로 이어받으며 의미를 더했다.

독일 태생 혼혈 선수인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 23번을 달고 생애 첫 월드컵 무대에 도전한다. 한편 부상으로 낙마한 조유민(샤르자)의 등번호 14번은 대체 발탁된 조위제(전북)가 그대로 이어받았다.

등번호까지 모두 확정한 홍명보호는 4일 오전 10시(한국시간) 미국 유타주 프로보에서 엘살바도르와 북중미 월드컵 전 마지막 평가전을 치른다. 이후 5일 조별리그 1·2차전이 열리는 멕시코 과달라하라로 이동해 본격적인 월드컵 준비에 돌입할 예정이다.

◆ 2026 북중미 월드컵 한국 대표팀 등번호(포지션 별 등번호 순)

△ GK= 송범근(12·전북) 조현우(21·울산) 김승규(30·FC도쿄)

△ DF= 이한범(2·미트윌란) 김민재(4·뮌헨) 김태현(5·가시마) 이태석(13·빈) 조위제(14·전북) 김문환(15·대전) 박진섭(16·저장FC) 설영우(22·즈베즈다) 옌스 카스트로프(23·묀헨글라트바흐)

△ MF= 이기혁(3·강원) 황인범(6·페예노르트) 백승호(8·버밍엄시티) 이재성(10·마인츠) 황희찬(11·울버햄프턴) 배준호(17·스토크시티) 이강인(19·파리 생제르맹) 양현준(20·셀틱) 김진규(24·전북현대) 엄지성(25·스완지시티) 이동경(26·울산)

△ FW= 손흥민(7·LAFC) 조규성(9·미트윌란) 오현규(18·베식타시)

wcn05002@newspim.com