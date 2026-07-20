[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 20일

◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
09:40 신임 수석전문위원 임명장 수여식 / 의장 접견실
10:30 80년 언론인해직의 역사재판 토론회 / 국회도서관 강당
11:40 유흥식 추기경 접견 / 의장 접견실
12:00 유흥식 추기경 오찬 / 사랑재
17:00 이태원참사 특별조사위원회 접견 / 의장 집무실
◆위원회
09:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
◆의원실 세미나
10:00 이주희 의원실, AI 시대 미디어 플랫폼 생태계 보호와 크리에이터 권익 확립을 위한 정책 간담회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김남근 의원실 등, 삼성웰스토리 일감몰아주기 판결 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
13:00 김준혁 의원실 등, '정부책임형 유보통합 추진을 위한 행정·재정 과제' 정책 토론회 / 의원회관 대회의실
13:00 문대림 의원실 등, 제주도민 이동권 보장과 항공 공공 서비스 제도개선 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 민병덕 의원실 등, AI시대, 노사의 사회적 책임을 묻는다 -AI 전환기 노동과 ESG 국회토론회- / 의원회관 제5간담회의실
14:00 이성권 의원실, K-반도체시대! 부산의 전략과 발전방향 / 부산시의회 2층 중회의실
14:00 조배숙 의원실, 국민연금 의결권 행사의 위헌·위법성 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이학영 의원실 등, 대한민국 반도체 국가산단 성공을 위한 과제 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김위상 의원실, 직매립금지, 제대로 가고 있나 / 의원회관 제2세미나실
15:00 차규근 의원실 등, 「부동산 세제 개혁의 방향과 과제: 조세정의, 형평성, 지속가능한 주거를 위하여」 국회토론회 / 의원회관 제4간담회의실
16:00 이주희 의원실 등, (선관위 신뢰 회복을 위한) 구조 개혁과 헌법개정 방향 국회토론회 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 강경숙 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
09:40 김은혜 의원, [현안 관련 기자회견]
10:00 차규근 의원, [주거정책 공백해소를 위한 국토교통부 공무원 현업 복귀 촉구 기자회견]
10:20 황명선 의원, [박승원 광명시장 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [청와대 단식농성 100일, 모베이스전자 경영진 고소고발 엄정 수사 및 처벌 촉구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [7월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 주진우 의원, [현안 관련 기자회견]
11:40 박선원 의원, [국방사관학교 창설 지지선언 기자회견]
14:00 곽규택 의원, [현안 관련 기자회견]
14:20 임종득 의원, [육해공군 사관학교 통합 관련 기자회견]
14:40 전진숙 의원, [80년 언론인 강제해직에 대한 국가 사과와 배상 청구 소송 제기 입장 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
09:30 공명선거 실천 서약식 / 국회 본관 당대표회의실
09:50 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
16:30 KBS 사사건건 출연
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:30 의원총회 / 국회 예결위회의장
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
09:00 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
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