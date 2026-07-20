[오늘의 정치일정] 7월 20일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의(청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
12:00 한-그리스 외교장관회담
14:00 동북아협력대화 대표단 접견
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
11:40 제15차 글로벌 녹색성장 서포터즈 발대식
13:30 유엔 운영지원국 사무차장 면담
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 국회운영위원회 전체회의(국회 본관 319호)
09:30 공명선거 실천 서약식(국회 본관 당대표회의실)
09:50 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
13:30 의원총회(국회 본관 246호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
16:30 KBS 사사건건 출연
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
09:00 국회 운영위원회 전체회의(본관 319호)
09:30 최고위원회(당회의실: 본관 224호)
14:00 본회의(본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)