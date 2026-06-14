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[2026WC] 美, 이란 선수단 관계자 4명만 비자 승인... 축구협회장도 입국 불허

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  • 이란 축구대표팀이 14일 미국 비자 발급 거부로 월드컵 준비에 차질을 빚었다
  • 이란 협회장 등 핵심 6명은 끝내 입국 불허돼 선수단은 멕시코와 미국을 오가며 경기를 치르게 됐다
  • 미국의 입국 제한과 FIFA의 미온적 대응으로 공정성 훼손 논란이 커지고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 앞두고 이란 축구대표팀이 또 한 번 미국의 입국 규제로 어려움을 겪고 있다. 일부 대표팀 스태프는 비자를 발급받았지만, 협회장을 포함한 핵심 관계자들의 미국 입국은 끝내 허가되지 않았다.

영국 매체 'BBC'는 14일(한국시간) 이란 대표팀 관계자 가운데 비자 발급이 거부됐던 인원들이 재심사를 받은 결과, 4명만 미국 입국을 승인받았다고 보도했다.

[티후아나 로이터=뉴스핌] 이란 대표팀 선수들이 미국 입국 불허로 인해 멕시코의 티후아나에서 훈련을 진행하고 있다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

보도에 따르면 미국 입국 비자가 거부됐던 이란 대표팀 관계자 15명 가운데 10명이 멕시코 도착 후 신규 비자 신청서를 제출했다. 이 가운데 이란축구협회 국제부서 직원 2명과 전력분석원 1명 등 총 4명만 승인을 받았다.

반면 메흐디 타즈 이란축구협회장을 비롯한 6명은 재신청에도 불구하고 비자가 발급되지 않았다. 미디어 담당관 1명은 아예 재신청 절차를 밟지 않은 것으로 알려졌다.

이번 사태는 미국과 이란의 정치·군사적 갈등이 스포츠 무대까지 영향을 미친 사례로 평가된다. 이란 대표팀은 원래 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 계획이었다. 그러나 올해 초 미국과 이란 간 충돌 이후 상황이 악화되면서 미국 대신 멕시코 티후아나를 전지훈련지로 선택했다.

문제는 이번 월드컵에서 이란이 조별리그 세 경기를 모두 미국에서 치른다는 점이다. G조에 속한 이란은 오는 16일 미국 로스앤젤레스에서 뉴질랜드와 조별리그 1차전을 치른다. 이어 22일 벨기에와 다시 로스앤젤레스에서 맞붙고, 27일에는 시애틀에서 이집트와 조별리그 최종전을 벌인다.

하지만 미국 정부의 체류 제한 조치로 인해 이란 선수단은 경기를 치른 뒤 다시 멕시코로 이동했다가 다음 경기를 위해 미국에 재입국해야 하는 번거로운 일정을 반복해야 한다.

[티후아나 로이터=뉴스핌] 이란 대표팀 선수들이 미국 입국 불허로 인해 멕시코의 티후아나에서 훈련을 진행하고 있다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

특히 선수단은 입국이 허용됐지만 협회 고위 관계자와 일부 지원 스태프들의 입국이 거부되면서 정상적인 대회 운영에도 차질이 예상된다.

논란은 이란에만 국한되지 않았다. 미국은 최근 "테러 조직 관련 인물과 연관 가능성이 있다"는 이유를 들어 소말리아 출신 국제심판 오마르 아르탄의 입국도 허가하지 않았다. 이에 따라 월드컵 참가국 관계자와 심판들의 입국 문제를 둘러싼 비판이 이어지고 있다.

그러나 대회를 주관하는 FIFA는 사실상 적극적인 대응에 나서지 못하고 있다는 지적을 받고 있다.

제프 블라터 전 FIFA 회장은 자신의 SNS를 통해 "월드컵은 참가국의 안전과 함께 선수단, 관계자, 심판들의 자유로운 입국을 보장해야 한다"라며 "아르탄 심판 사례는 FIFA가 지켜야 할 기본 원칙에 반한다"라고 주장했다.

이어 "FIFA는 축구의 보편성과 공정성을 훼손하는 일이 발생하지 않도록 해야 한다"라고 강조했다.

한편 이란은 16일 뉴질랜드와의 조별리그 첫 경기를 시작으로 본격적인 월드컵 일정에 돌입한다. 하지만 경기력 외적인 변수까지 떠안게 되면서 쉽지 않은 대회를 치르게 됐다.

wcn05002@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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