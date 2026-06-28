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[2026WC] '메시 3경기 연속골' 아르헨티나 3전 전승...알제리 32강 막차·이란 탈락

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  • 아르헨티나는 28일 요르단을 3-1로 꺾고 J조 3전 전승 1위를 확정했다.
  • 메시는 후반 교체 투입돼 프리킥 골을 터뜨리며 조별리그 3경기 연속골과 월드컵 7경기 연속골 기록을 세웠다.
  • 알제리는 오스트리아와 3-3으로 비기고도 조 3위 팀 중 6위로 32강에 올랐고, 이란과 한국은 조 3위 팀 순위 9·10위로 탈락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 월드컵 디펜딩 챔피언 아르헨티나가 리오넬 메시의 3경기 연속골에 힘입어 조별리그를 전승으로 마쳤다. 같은 조 알제리는 극적인 난타전 끝에 조 3위로 32강 막차를 탔다. G조 3위 이란은 조 3위 팀 중 9위로 밀려나 탈락했다. 

아르헨티나는 28일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 3차전에서 요르단을 3-1로 제압했다. 

[텍사스 로이터=뉴스핌] 리오넬 메시가 28일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 J조 3차전 요르단과의 경기에서 프리킥 골을 터트린 후 세리머니를 하고 있다. 2026.06.28 football1229@newspim.com

아르헨티나는 3전 전승, 승점 9로 J조 1위를 확정했다. 요르단은 3전 전패로 조 4위를 기록해 탈락했다. 같은 조의 오스트리아는 알제리와 3-3으로 비기며 1승 1무 1패, 승점 4를 기록했다. 오스트리아는 알제리와 승점은 같았지만 골득실에서 앞서 조 2위로 32강에 올랐다.

알제리는 조 3위로 밀렸지만 1승 1무 1패, 승점 4를 확보해 조 3위 팀 순위 6위로 32강 진출에 성공했다. 2014 브라질 월드컵에서 16강에 올랐던 알제리는 12년 만에 다시 월드컵 토너먼트 무대를 밟게 됐다.

반면 G조 3위 이란은 3무, 승점 3으로 조 3위 팀 순위 9위에 그쳐 탈락했다. 앞서 K조 결과로 탈락이 확정된 한국은 1승 2패, 승점 3, 골득실 -1로 조 3위 팀 중 10위에 자리했다.

아르헨티나는 메시를 벤치에 둔 채 훌리안 알바레스와 라우타로 마르티네스를 전방에 세웠다. 메시가 빠졌지만 아르헨티나는 강했다.

전반 19분 조바니 로셀소가 페널티아크 오른쪽에서 얻은 프리킥을 왼발 슈팅으로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 이번 대회 아르헨티나에서 메시 이외의 선수가 기록한 첫 득점이었다.

전반 31분에는 마르티네스가 페널티킥을 성공시키며 2-0으로 달아났다. 요르단은 후반 10분 무사 알타마리의 왼발 슈팅으로 한 골을 만회했다. 아르헨티나의 이번 대회 첫 실점이었다.

아르헨티나는 후반 15분 메시를 투입했다. 7만여 관중의 기립박수 속에 그라운드를 밟은 메시는 후반 35분 페널티아크 앞 프리킥 상황에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

메시는 조별리그 3경기 연속골을 기록하며 이번 대회 6호 골로 득점 단독 선두를 지켰다. 월드컵 개인 통산 득점은 19골로 늘었다. 또 2022 카타르 월드컵 16강전부터 이번 대회 조별리그 3경기까지 7경기 연속골을 터뜨리며 월드컵 최다 경기 연속 득점 기록도 새로 썼다.

[미주리 로이터=뉴스핌] 알제리가 2026 FIFA 북중미 월드컵 J조 오스트리아전에서 3-3 무승부를 기록, 조 3위로 월드컵 32강 토너먼트 진출에 성공했다. 2026.06.28 football1229@newspim.com

같은 시간 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 J조 다른 경기에서는 알제리와 오스트리아가 3-3으로 비겼다.

오스트리아는 전반 28분 마르코 아르나우토비치의 선제골로 앞서갔다. 알제리는 전반 44분 라피크 벨갈리의 동점골로 균형을 맞췄다.

후반에도 난타전이 이어졌다. 오스트리아가 후반 10분 마르셀 자비처의 골로 다시 앞서자, 알제리는 후반 15분 리야드 마레즈의 동점골로 따라붙었다. 후반 추가시간 3분에는 마레즈가 멀티골을 터뜨리며 알제리가 3-2로 경기를 뒤집었다.

그러나 오스트리아도 끝까지 버텼다. 후반 추가시간 6분 교체 투입된 장신 공격수 사샤 칼라이지치가 헤더 동점골을 넣으며 오스트리아를 조 2위로 끌어올렸다.

알제리는 조 3위로 밀렸으나, 조 3위 12개 팀 중 6위에 자리해 32강 토너먼트 진출에 성공했다. 전날(27일) 이집트와 1-1 무승부를 거둔 후 3무를 기록한 G조 3위 이란은 이날 경기 결과를 기다렸으나, 결국 상위 8개 팀에 들지 못해 탈락했다. 

football1229@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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