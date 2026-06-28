[2026WC] 기적은 없었다, 韓 32강 탈락 확정! DR콩고 우즈벡에 3-1 승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 북중미 월드컵 한국 축구대표팀의 32강 탈락이 확정됐다. 우즈베키스탄이 콩고민주공화국(DR콩고)에 패하면서 한국의 32강 진출 가능성이 사라졌다.

DR콩고는 28일(한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄(우즈벡)과 K조 조별리그 3차전에서 3-1로 승리했다. 이 경기로 DR콩고는 조 3위(1승1무1패·승점 4)를 확정지었다.

[미국애틀랜타 로이터 =뉴스핌] 유다연 기자=콩고민주공화국 축구대표팀 요안 위사가 28일(한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 K조 조별리그 3차전에서 동점골을 기록 중이다. 위사는 이후 추가시간에도 골을 넣으며 팀의 3-1 승리 및 32강 진출을 확정지었다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

우즈벡은 전반 10분 엘도르 쇼무로도프가 절묘한 왼발 슛으로 선제골을 기록했다.

하지만 DR콩고의 뒷심이 매서웠다. 전반 17분 나타니엘 음부쿠가 하프라인 부근부터 돌파를 시도해 왼쪽 측면으로 연결했고, 페널티 부근에서 다시 패스를 받아 동점을 만드는가 했다. 하지만 비디오 판독(VAR) 결과 음부쿠가 하프라인 근처에서 돌파 시도 중 손으로 상대 수비를 가격한 장면이 확인됐다. 결국 파울 선언으로 골도 취소됐다.

골이 취소됐지만, DR콩고는 슈팅 18개, 유효슈팅 4개로 우즈벡(슈팅 3개, 유효슈팅 1개)보다 높은 공격 효율을 보였다. 결국 후반 23분 요안 위사의 강력한 슈팅으로 동점골을 터트렸다.

10분 뒤 피스통 마옐레가 빠른 역습 후 오른발 슈팅으로 역전골을, 추가시간에는 위사가 또 한번 득점포를 가동해 쐐기골로 승부를 결정지었다.

DR콩고의 승리는 한국에 악재였다. A조 3위(1승2패·승점3)로 조별리그를 마친 한국은 우즈벡이 승리했다면, 와일드카드로 32강 진출을 노릴 수 있었다. 하지만 DR콩고의 승리로 한국은 조별리그에서 탈락하게 됐다.

willowdy@newspim.com