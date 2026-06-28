[2026WC] 크로아티아, 가나 2-1 제압 韓 32강 진출 경우의 수 단 2개뿐

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=가나가 크로아티아에 패했다.

가나는 28일(한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 북중미 월드컵 L조 조별리그 3차전에서 1-2로 패했다.

[미국 필라델피아 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 크로아티아 축구대표팀 루카 모드리치가 28일(한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 가나와 2026 북중미 월드컵 L조 조별리그 3차전에서 2-1 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

1승 1무 1패(승점 4)에 그친 가나는 3위로, 2승 1패(승점 6)를 거둔 크로아티아는 2위로 조별리그를 마무리했다.

크로아티아가 선제골을 기록했다. 전반 31분 페타르 수치치가 먼 거리에서 시도한 골이 가나 골키퍼를 피해 골대 안으로 빨려 들어갔다.

이후 가나는 후반 들어 대거 선수를 교체 투입하면서 반전을 노렸다. 후반 28분 어니스트 누아마의 프리킥이 날카롭게 향했고, 뒤쪽에서 뛰어든 데릭 루카센이 왼발로 동점을 만들었다.

처음에는 오프사이드가 선언됐지만, 비디오판독(VAR) 끝에 득점을 인정받았다.

[미국 필라델피아 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 가나 축구대표팀 데릭 루카센이 28일(한국시간) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 북중미월드컵 L조 조별리그 3차전에서 동점골을 기록했다. 하지만 경기는 가나의 1-2 패배로 끝났다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

하지만 후반 38분 크로아티아 코너킥 상황에서 루카 모드리치의 크로스를 니콜라 블라시치가 헤더로 마무리하면서 2-1로 다시 앞서갔다.

가나도 분전했지만 승부를 뒤집지 못했다. 경기는 크로아티아의 2-1 승리로 마무리됐다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에게는 비극이다. A조에 속한 한국(1승 2패·승점3)으로 3위 순위 경쟁에서 8위에 머물러있다. 가나가 크로아티아를 제쳐야 한국에 유리한 상황이었지만, 크로아티아가 승리하면서 한국이 32강에 오를 수 있는 경우의 수가 하나 삭제됐다.

willowdy@newspim.com