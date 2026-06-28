[2026WC] '32강 탈락' 책임지고 물러났다!…韓 아닌 스코틀랜드 감독 '충격' 사임

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=스코틀랜드 스티브 클라크 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 대한 책임을 지고 물러났다.

스코틀랜드 축구협회는 28일(한국시간) 공식 SNS에 "클라크 감독은 스코틀랜드 대표팀 역사상 가장 성공적인 감독"이라고 밝히며 그의 사임을 알렸다.

[미국 마이애미 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 스코틀랜드 축구대표팀 스티브 클라크 감독이 지난 25일(한국시간) 열린 브라질과 2026 북중미 월드컵 C조 조별리그 3차전 후 선수들에게 엄지를 들었다. 2026.06.28 willowdy@newspim.com

이날 가나가 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 크로아티아와 L조 조별리그 3차전에서 1-2로 패했다. 가나는 1승1무1패(승점 4)로 조 3위로 떨어졌지만, 3위를 한 12개 팀 중 8위 안에 들어 와일드카드로 32강 진출을 확정했다.

하지만 C조 3위(1승 2패·승점 3)로 조별리그를 마무리했던 스코틀랜드의 32강 탈락은 확정됐다.

클라크 감독은 물러나면서 "선수들이 없었다면 2019년부터 지금까지 함께 쌓아온 모든 추억이 불가능했을 것이다. 선수들은 모든 칭찬과 찬사를 받을 자격이 있다"고 전했다.

2019년부터 스코틀랜드를 이끌었던 클라크 감독은 첼시FC 레전드 출신으로도 잘 알려졌다. 1998년 현역생활을 마친 후 지도자로 전향한 그는 뉴캐슬, 첼시, 리버풀, 아스톤 빌라 같은 유수의 영국 프로축구리그(EPL) 구단을 거치며 경력을 쌓았다. 국가대표 사령탑으로 부임한 후 스코틀랜드의 21세기 첫 월드컵 본선행을 확정지었다. 하지만 조별리그에서 고배를 마시며, 감독직에서 물러나게 됐다.

한편 A조 3위(1승2패·승점 3)로 조별리그를 마무리했던 한국 역시 안심할 수 없다. 스코틀랜드를 골득실에서 앞서며 와일드카드 순위 8위에 있는 한국은 J조와 K조의 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다.

willowdy@newspim.com