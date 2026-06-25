[2026WC] '비니시우스 멀티골' 브라질, 스코틀랜드 3-0 완파... C조 1위로 32강

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 브라질이 '에이스' 비니시우스 주니오르의 멀티골과 네이마르의 복귀를 앞세워 조 1위로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출을 확정했다.

브라질은 25일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 C조 3차전에서 스코틀랜드를 3-0으로 완파했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 비니시우스가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 멀티골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

이로써 브라질은 2승 1무(승점 7)를 기록하며 같은 승점의 모로코를 골득실(+6)에서 제치고 C조 1위를 차지했다. 스코틀랜드는 1승 2패(승점 3)로 조별리그를 마쳤고, 와일드카드 경쟁 결과를 기다리게 됐다.

브라질은 경기 시작부터 압도적인 경기력을 선보였다. 전반 7분 상대 수비의 빌드업 실수를 놓치지 않았다. 하피냐가 강한 압박으로 공을 빼앗았고, 흘러나온 볼을 잡은 비니시우스가 골키퍼까지 제친 뒤 침착하게 오른발로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다.

기세를 올린 브라질은 계속해서 스코틀랜드를 몰아붙였다. 비니시우스는 전반 22분에도 골망을 흔들었지만 비디오판독(VAR) 끝에 앞선 파울이 선언돼 득점이 취소됐다.

하지만 비니시우스는 전반 추가시간 다시 존재감을 과시했다. 브루누 기마랑이스가 올린 크로스를 정확한 헤더로 연결해 멀티골을 완성하며 브라질에 2-0 리드를 안겼다. 이번 대회 두 번째 멀티골을 기록한 비니시우스는 브라질 공격을 이끌며 에이스다운 면모를 유감없이 보여줬다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 네이마르가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 교체투입 됐다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

후반에도 브라질의 공세는 계속됐다. 후반 15분 기마랑이스가 수비와의 경합을 이겨낸 뒤 내준 패스를 마테우스 쿠냐가 오른발 슈팅으로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다.

스코틀랜드도 스콧 맥토미니를 중심으로 반격을 시도했다. 후반 들어 맥토미니의 헤더와 중거리 슈팅으로 골문을 노렸지만 브라질 골키퍼 알리송의 안정적인 선방에 막혀 끝내 만회골을 만들지 못했다.

브라질에는 승리만큼 반가운 장면도 있었다. 후반 31분 종아리 부상으로 조별리그 1, 2차전에 결장했던 네이마르가 교체 투입되며 이번 대회 첫 경기를 소화했다.

지난달 소속팀 경기에서 종아리를 다친 네이마르는 당초 32강부터 출전이 가능할 것으로 예상됐지만 예상보다 빠른 회복세를 보이며 조별리그 마지막 경기에서 복귀전을 치렀다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 비니시우스가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 멀티골을 넣자 브라질 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

약 15분 동안 그라운드를 누빈 네이마르는 날카로운 패스와 적극적인 움직임으로 경기 감각을 점검했다. 후반 막판에는 직접 중거리 슈팅까지 시도하며 몸 상태에 큰 문제가 없음을 알렸다.

브라질은 조별리그 3경기에서 2승 1무를 기록하며 안정적으로 토너먼트 진출에 성공했다. 특히 비니시우스가 공격을 이끌고 네이마르까지 복귀하면서 우승 후보다운 전력을 다시 한번 과시했다.

브라질은 32강에서 F조 2위와 맞붙는다. 현재 F조에서는 네덜란드와 일본이 조 선두 경쟁을 벌이고 있어 브라질의 첫 토너먼트 상대 역시 두 팀 가운데 한 팀으로 결정될 전망이다.

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