전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] '비니시우스 멀티골' 브라질, 스코틀랜드 3-0 완파... C조 1위로 32강

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 브라질이 25일 스코틀랜드를 3대0으로 꺾고 32강 진출을 확정했다
  • 비니시우스가 멀티골을 기록하며 브라질의 C조 1위 성장을 이끌었다
  • 종아리 부상에서 회복한 네이마르가 후반 교체로 첫 경기 감각을 점검했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 브라질이 '에이스' 비니시우스 주니오르의 멀티골과 네이마르의 복귀를 앞세워 조 1위로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출을 확정했다.

브라질은 25일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 C조 3차전에서 스코틀랜드를 3-0으로 완파했다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 비니시우스가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 멀티골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

이로써 브라질은 2승 1무(승점 7)를 기록하며 같은 승점의 모로코를 골득실(+6)에서 제치고 C조 1위를 차지했다. 스코틀랜드는 1승 2패(승점 3)로 조별리그를 마쳤고, 와일드카드 경쟁 결과를 기다리게 됐다.

브라질은 경기 시작부터 압도적인 경기력을 선보였다. 전반 7분 상대 수비의 빌드업 실수를 놓치지 않았다. 하피냐가 강한 압박으로 공을 빼앗았고, 흘러나온 볼을 잡은 비니시우스가 골키퍼까지 제친 뒤 침착하게 오른발로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다.

기세를 올린 브라질은 계속해서 스코틀랜드를 몰아붙였다. 비니시우스는 전반 22분에도 골망을 흔들었지만 비디오판독(VAR) 끝에 앞선 파울이 선언돼 득점이 취소됐다.

하지만 비니시우스는 전반 추가시간 다시 존재감을 과시했다. 브루누 기마랑이스가 올린 크로스를 정확한 헤더로 연결해 멀티골을 완성하며 브라질에 2-0 리드를 안겼다. 이번 대회 두 번째 멀티골을 기록한 비니시우스는 브라질 공격을 이끌며 에이스다운 면모를 유감없이 보여줬다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 네이마르가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 교체투입 됐다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

후반에도 브라질의 공세는 계속됐다. 후반 15분 기마랑이스가 수비와의 경합을 이겨낸 뒤 내준 패스를 마테우스 쿠냐가 오른발 슈팅으로 마무리하며 승부에 쐐기를 박았다.

스코틀랜드도 스콧 맥토미니를 중심으로 반격을 시도했다. 후반 들어 맥토미니의 헤더와 중거리 슈팅으로 골문을 노렸지만 브라질 골키퍼 알리송의 안정적인 선방에 막혀 끝내 만회골을 만들지 못했다.

브라질에는 승리만큼 반가운 장면도 있었다. 후반 31분 종아리 부상으로 조별리그 1, 2차전에 결장했던 네이마르가 교체 투입되며 이번 대회 첫 경기를 소화했다.

지난달 소속팀 경기에서 종아리를 다친 네이마르는 당초 32강부터 출전이 가능할 것으로 예상됐지만 예상보다 빠른 회복세를 보이며 조별리그 마지막 경기에서 복귀전을 치렀다.

[마이애미 로이터=뉴스핌] 브라질의 비니시우스가 25일 열린 스코틀랜드와의 조별리그 3차전에 멀티골을 넣자 브라질 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

약 15분 동안 그라운드를 누빈 네이마르는 날카로운 패스와 적극적인 움직임으로 경기 감각을 점검했다. 후반 막판에는 직접 중거리 슈팅까지 시도하며 몸 상태에 큰 문제가 없음을 알렸다.

브라질은 조별리그 3경기에서 2승 1무를 기록하며 안정적으로 토너먼트 진출에 성공했다. 특히 비니시우스가 공격을 이끌고 네이마르까지 복귀하면서 우승 후보다운 전력을 다시 한번 과시했다.

브라질은 32강에서 F조 2위와 맞붙는다. 현재 F조에서는 네덜란드와 일본이 조 선두 경쟁을 벌이고 있어 브라질의 첫 토너먼트 상대 역시 두 팀 가운데 한 팀으로 결정될 전망이다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동