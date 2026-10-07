IBK기업은행, 중소기업 AI 전환 지원 체계 구축…컨설팅·캠프 운영

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 7일 중소기업 AX 지원체계를 가동했다.
- 지난달까지 45개 기업에 AI ACT 컨설팅을 제공했다.
- 11월 캠프와 사후 컨설팅으로 맞춤형 AI 도입을 돕겠다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 인력과 자금이 부족한 중소기업을 대상으로 진단, 실전 교육, 현장 적용을 연계한 AI 전환(AX) 지원 체계를 가동한다고 7일 밝혔다.
기업은행은 지난 4월 중소기업의 생성형 AI 도입을 돕는 'AI ACT 컨설팅'을 신설해 기업별 AI 역량을 진단하고 도입을 지원해왔다. 지난달까지 총 45개 기업이 해당 컨설팅을 받았다.
이어 오는 11월 23일부터 25일까지 IBK충주연수원에서 중소기업 핵심인력을 대상으로 한 'AI ACT 캠프'를 개최한다. 이번 캠프는 의사결정권자를 위한 과정으로 업무 비효율 발굴 및 프로세스 재설계, AI와 사람 간 역할분담 설계, AI 프로그램 구현 등 3단계 워크숍으로 진행된다.
캠프 수료 기업에는 'AI ACT 컨설팅'을 사후 연계해 기업별 환경에 맞춘 맞춤형 AI 시스템이 구축될 때까지 밀착 지원할 계획이다.
기업은행 관계자는 "AI 도입은 중소기업 경쟁력을 좌우하는 요소"라며 "컨설팅과 실전 캠프를 연계한 'AI ACT' 지원을 통해 중소기업의 AI 전환을 도울 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com