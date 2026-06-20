[2026WC] '쿠냐 멀티골' 브라질, 아이티에 3-0...1승 1무로 C조 선두

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우승 후보 브라질이 마테우스 쿠냐의 멀티골과 비니시우스 주니오르의 맹활약을 앞세워 조 선두로 도약했다.

브라질은 20일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 C조 조별리그 2차전에서 아이티를 3-0으로 완파했다. 1차전에서 모로코와 1-1로 비겼던 브라질은 대회 첫 승(1승 1무, 승점 4)을 신고했다. 모로코와 승점은 같지만 골득실에서 앞선 조 1위다. 반면 52년 만에 본선에 오른 아이티는 2연패를 당하며 이번 대회 가장 먼저 토너먼트 진출 좌절의 고배를 마셨다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=쿠냐가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 아이티와의 D조 2차전에서 자신의 두 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

카를로 안첼로티 브라질 감독의 용병술이 적중했다. 종아리 부상으로 결장한 네이마르를 대신해 선발 기회 조율을 받은 쿠냐와 비니시우스가 공격을 주도했다. 브라질은 전반 내내 5-4-1 전술로 내려선 아이티의 수비 뒷공간을 강하게 공략했다.

선제골은 전반 23분에 터졌다. 비니시우스가 페널티지역 안에서 시도한 왼발 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 흘렀고 문전에 있던 쿠냐가 침착하게 밀어 넣었다. 기세를 올린 브라질은 전반 36분 추가골을 뽑아냈다. 역습 상황에서 비니시우스의 절묘한 침투 패스를 받은 쿠냐가 강력한 왼발 슈팅으로 골문 상단을 갈랐다.

[필라델피아 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=비니시우스가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 아이티와의 D조 2차전에서 쐐기골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

전반 추가시간 3분에는 비니시우스가 직접 쐐기골을 터뜨렸다. 루카스 파케타의 패스를 받아 수비 라인을 무너뜨린 뒤 오른발 슈팅으로 마무리했다. 비니시우스는 두 경기 연속골이자 이날 모든 골에 관여하며 완승의 일등공신이 됐다.

후반에도 브라질의 공세는 계속됐다. 후반 24분 가브리에우 마르치넬리의 슈팅이 크로스바를 때렸고 엔드리키의 골은 오프사이드로 취소됐다. 아이티는 후반 추가시간 도미니크 시몽의 중거리 슈팅 등 간헐적인 반격에 나섰으나 브라질 골키퍼 알리송 베케르의 선방에 막혀 영패를 면하지 못했다.

24년 만의 정상 탈환을 노리는 브라질은 오는 25일 스코틀랜드와 조별리그 최종전을 치른다. 비기기만 해도 32강 토너먼트 진출을 확정 짓는다.

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