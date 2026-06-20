[2026WC] "손흥민 이른 교체, 아쉽다" 축구계 레전드 등 목소리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멕시코전 패배 이후 홍명보호의 '캡틴' 손흥민의 교체 시점을 둘러싼 아쉬움의 목소리가 커지고 있다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 1승 1패(승점 3)가 된 한국은 조 2위에 머물렀고 오는 25일 남아프리카공화국과 최종전을 치르게 됐다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 A조 2차전에서 교체 아웃되고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

이날 손흥민은 최전방에서 고군분투했다. 전반 16분 이강인의 패스를 받아 위협적인 로빙 슈팅을 날리는 등 멕시코 수비진을 긴장시켰다. 멕시코가 손흥민을 의식해 수비라인을 내리면서 한국이 경기 주도권을 잡기도 했다. 하지만 홍명보 감독은 후반 12분 만에 손흥민을 빼고 오현규를 투입하는 승부수를 던졌다.

축구계 레전드들도 손흥민의 조기 교체에 아쉬움을 표했다. 유튜브 채널 '슛포러브' 라이브 중계에 출연한 기성용은 "손흥민을 왼쪽에 두고 1대1 능력을 살렸으면 어땠을까"라며 아쉬워했다. 함께 출연한 구자철 역시 "손흥민을 너무 빨리 뺐다"고 거들었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 A조 2차전에서 교체 아웃되고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

상대 전술에 대한 냉정한 평가도 이어졌다. 기성용은 "멕시코의 전술적 움직임과 수비 압박 타이밍이 완벽했다"며 "90분 동안 빈틈이 없어 우리 공격진이 고전했다"고 분석했다. 이어 "한국이 더 높은 무대로 가려면 공격 작업에서 조금 더 명확한 패턴이 필요하다"고 조언했다. 구자철 역시 "누구 한 명의 잘못이라기보다 팀의 색깔과 명확한 패턴이 아쉬웠던 경기"라고 덧붙였다.

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