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[코인 시황] 비트코인, 글로벌 증시 최고치에도 '나 홀로 박스권'…500일 규칙 다시 주목

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AI 핵심 요약

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  • 암호화폐 시장은 5일 증시 랠리 속에서도 3거래일째 소외됐다.
  • 비트코인은 6만4000달러 박스권에 머물며 지난해 10월 고점 대비 49% 낮다.
  • 500일 규칙 재조명 속 ETF 자금이 공급 감소 효과를 압도해 이번 사이클에선 패턴 변화 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 증시 사상 최고치에도 코인시장 제자리
ETF 중심 시장 재편에 '500일 규칙' 유효성 시험대

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인과 주요 암호화폐가 5일 글로벌 증시의 사상 최고치 경신에도 뚜렷한 상승세를 보이지 못했다. 국제유가 하락과 금리 인상 우려 완화, 위험자산 선호 회복이라는 우호적인 환경이 조성됐지만 암호화폐 시장은 3거래일 연속 반응하지 못하며 전통 자산 랠리에서 소외됐다.

한국 시간 오후 7시 35분 기준 비트코인(BTC) 가격은 6만4000달러를 조금 웃도는 수준에서 거래되며 하루 상승률이 1%를 밑돌았다. 최근 일주일 기준으로도 거의 변동이 없었고, 지난 5월 이후 이어진 박스권 흐름을 벗어나지 못했다.

이더리움(ETH)은 1869달러로 하락해 최근 일주일간 2% 내렸다. 리플(XRP)은 24시간 전에 비해 약 1% 하락한 1.06달러, 도지(DOGE)코인은 1% 가까이 내린 7센트 아래에서 거래됐다. 트론(TRX)도 0.1% 하락한 32센트를 기록했다.

반면 BNB는 1% 넘게 오른 596달러를 기록했으며 최근 일주일간 4% 넘게 상승해 주요 암호화폐 가운데 가장 강한 흐름을 보였다. 하이퍼리퀴드(HYPE)는 3% 상승한 56달러에 근접했고, 주간 기준으로도 3% 올랐다.

비트코인 [사진=로이터 뉴스핌]

증시는 최고치, 비트코인은 고점 대비 49% 낮아

글로벌 증시는 암호화폐 시장과 정반대의 흐름을 보였다.

MSCI 전 세계 지수는 0.4% 상승하며 또 한 번 사상 최고 종가에 다가섰고, MSCI 아시아·태평양 지수는 2.2% 올랐다. 미국 S&P500지수와 다우지수가 전날 사상 최고치로 마감한 데 이어 호주 증시도 새로운 최고치를 기록했다.

AI 관련 종목에 대한 매수세도 이어졌다. 서울 증시 개장 이후 SK하이닉스는 6.4% 상승했고, 엔비디아(NVDA)는 시간외거래에서 2% 넘게 올랐다. 반면 AMD는 부진한 매출 전망으로 9% 하락했고, 스페이스X는 예상보다 큰 AI 투자 지출 부담으로 7.5% 내렸다.

브렌트유는 미국과 이란, 오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의에 근접했다는 보도 이후 배럴당 78달러 수준으로 밀렸다가 현재는 80달러 수준으로 반등했다. 추가 금리 인상 전망이 약해지면서 미국 국채와 금 가격도 함께 상승했다.

그러나 비트코인은 지난해 10월 기록한 12만6000달러보다 여전히 약 49% 낮은 수준에 머물러 있다. 국제유가 하락과 금리 부담 완화, 증시 강세에도 암호화폐가 반등하지 못한 것은 현재 시장의 부담 요인이 거시경제보다 암호화폐 내부의 수급 구조에 있음을 시사한다는 분석이 나온다.

시장은 미국과 이란의 호르무즈 해협 관련 합의 발표 여부를 주목하고 있다. 합의 기대감에도 반등하지 못했던 암호화폐 시장이 실제 합의 발표 이후에도 오르지 못한다면, 위험자산 매수세가 이미 주식 등 다른 시장으로 이동했다는 신호가 될 수 있다는 평가다.

다시 다가오는 '500일 규칙'…이번에도 통할까

비트코인이 박스권에 머무는 가운데 과거 높은 수익률을 기록했던 '500일 규칙(500-Day Rule)'이 다시 시장의 관심을 끌고 있다.

팬테라캐피털이 2023년 소개한 이 규칙은 비트코인 반감기 약 500일 전에 매수하고 반감기 이후 약 500일 뒤 매도하는 전략이다. 과거 사이클에서 최대 약 34배의 수익을 올린 것으로 분석됐다.

팬테라캐피털은 비트코인이 역사적으로 반감기 약 477일 전에 바닥을 형성한 뒤 반감기를 앞두고 상승했고, 이후에는 평균 약 480일 동안 강세를 이어갔다고 설명했다.

2024년 4월 20일 진행된 직전 반감기를 기준으로 계산하면 다음 매집 구간은 올해 11월 말 시작될 가능성이 있으며, 매도 신호는 2029년 8월 중순 나타날 것으로 예상된다.

다만 이번 사이클에서는 기존 공식이 과거처럼 작동하지 않을 수 있다는 전망도 나온다. 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 존재하는 첫 번째 반감기 사이클인 데다 ETF 자금 흐름이 채굴자들의 신규 공급량보다 훨씬 커졌기 때문이다.

2024년 4월 반감기 이후 채굴자들이 생산하는 비트코인은 하루 약 450BTC로, 금액으로는 약 3500만~4000만달러 수준이다. 반면 2024년과 2025년 현물 비트코인 ETF의 하루 자금 흐름은 약 1억~10억달러에 달했다.

이는 ETF 자금 유입과 유출이 반감기에 따른 신규 공급 감소 효과를 압도할 수 있다는 의미다. 기관투자자 수요와 기업들의 비트코인 재무 보유 자금이 시장의 고점과 조정 폭을 좌우하는 핵심 변수로 자리 잡았다는 분석이다.

퀀텀 이코노믹스 창립자 마티 그린스펀은 "이번 사이클도 과거와 비슷한 시기를 따라갈 수는 있지만, 월가가 시장의 핵심 참여자가 된 첫 번째 사이클이라는 점이 다르다"고 말했다.

반면 반감기 사이클을 신뢰하는 시각도 여전하다. 반감기로 채굴 수익성이 낮아지면 일부 채굴업체가 시장에서 퇴출되고 과도한 레버리지가 정리되면서 공급 감소와 새로운 매집 국면이 나타날 수 있다는 논리다.

결국 '500일 규칙'이 이번에도 유효한지는 2029년이 돼야 확인할 수 있다. 시장에서는 반감기 패턴 자체가 깨지는 것보다 모든 투자자가 과거와 같은 패턴의 반복을 기대하는 것이 더 큰 위험일 수 있다는 지적도 나온다.

koinwon@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

[주요포토]

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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