NH투자증권, 건강·여가 분석한 THE100리포트 발간

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65세 기대여명 21.5년·연간 진료비 530만6000원 분석

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 은퇴 이후 삶의 질을 좌우하는 건강과 여가활동의 현실을 분석한 THE100리포트 130호 '은퇴 이후의 삶, 미리 살펴보고 준비하기 3편-건강과 여가생활'을 발간했다고 5일 밝혔다.

THE100리포트는 안정적인 생애자산관리와 고령화 추세 등을 다루는 100세시대연구소의 리서치 자료다. 연구소는 2014년부터 리포트를 발간하고 있다.

이번 보고서는 2023년 기준 65세의 기대여명이 21.5년, 75세는 13.2년으로 나타난 점을 토대로 은퇴 이후를 20년 안팎의 생활 구간으로 보고 건강과 여가생활을 준비해야 한다고 분석했다.

[사진=NH투자증권]

보고서에 따르면 65세 이상 고령자의 1인당 연간 진료비는 530만6000원, 본인부담금은 125만2000원이다. 건강검진 수검률은 69.3%로 집계됐다.

운동 실천율은 걷기 45.8%, 유산소 신체활동 33.0%, 근력운동 24.8%로 나타났다. 연구소는 정기 검진과 운동을 지속할 수 있는 생활습관으로 만들어야 한다고 제안했다.

2024년 고령자의 하루 평균 여가시간은 7시간3분으로 조사됐다. 이 가운데 미디어 이용 시간이 4시간6분으로 가장 큰 비중을 차지했다.

여가시간 만족도는 40.2%, 삶 만족도는 35.5%였다. 연구소는 여가시간의 양뿐 아니라 신체활동과 대인관계를 포함한 균형 있는 시간 활용이 중요하다고 진단했다.

보고서는 건강관리와 의료비, 돌봄, 여가비, 관계망을 함께 점검하는 '건강·여가 포트폴리오'를 은퇴 전부터 준비해야 한다고 제시했다.

김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "은퇴 준비는 건강이 허락하는 시간 동안 무엇을 하며 살아갈 것인지까지 설계해야 하는 문제"라며 "정기 검진과 운동, 의료비와 돌봄 대비, 몸과 관계를 함께 쓰는 여가 습관을 은퇴 전부터 준비하면 노후의 활동 범위와 삶의 만족을 더 오래 유지하는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.

THE100리포트 130호는 NH투자증권 홈페이지 내 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com