나우즈, 디지털 싱글 'Achilles' 발매…5개월 만에 컴백

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내일 '엠카운트다운' 시작으로 음악방송·프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 그룹 나우즈(NOWZ)가 5일 디지털 싱글 'Achilles'를 발매하고 컴백 활동에 돌입한다.

나우즈는 현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤으로 구성된 큐브엔터테인먼트 소속 그룹이다. 이번 신곡은 지난 3월 일본 데뷔 미니앨범(EP) 'NOWZ'를 발매한 이후 5개월 만에 선보이는 곡이다.

'Achilles'는 1980년대 펑크와 디스코 요소를 재해석한 곡이다. 첫눈에 반한 순간 느끼는 이끌림과 혼란스러운 감정을 가사에 담았다.

그룹 NOWZ (나우즈). [사진=큐브엔터테인먼트]

나우즈는 지난 4일 'Achilles' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 영상에는 레트로 분위기의 공간에서 글리터 의상을 입고 퍼포먼스를 선보이는 멤버들의 모습이 담겼다.

나우즈는 지난해 미니 1집 'IGNITION'의 타이틀곡 'EVERGLOW'에서 록 사운드를 선보였다. 이후 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN'에는 전자댄스음악(EDM)을 적용했다.

지난 3월에는 일본 오리지널 신곡 'AMMO (Feat. YRD Leo)'를 발표하며 힙합 장르를 시도했다. 이번 'Achilles'에서는 디스코 장르를 선보인다.

나우즈는 신곡 발매에 맞춰 음악방송과 오프라인 행사를 진행한다. 오는 6일 방송되는 엠넷(Mnet) '엠카운트다운'을 시작으로 음악방송과 프로모션에 참여할 예정이다.

오는 9일 오후 3시에는 서울 강남구 코엑스 스퀘어 광장에서 버스킹 행사를 연다. 행사에서는 신곡 'Achilles'와 기존 발표곡 무대를 선보일 예정이다.

나우즈는 지난 주말 열린 '2026 오션월드 버스데이 블루 스플래시 페스티벌'에서 'Achilles' 무대를 먼저 공개했다.

오는 22일에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2026 TME라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈(TMElive International Music Awards)' 무대에 참여할 예정이다.

dconnect@newspim.com