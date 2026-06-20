[2026WC] '사이바리 결승골' 모로코, 맥긴의 스코틀랜드에 1-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 모로코가 '간판 골잡이' 이스마엘 사이바리의 전광석화 같은 결승골을 앞세워 스코틀랜드를 제압했다.

모로코는 20일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 C조 2차전에서 스코틀랜드를 1-0으로 꺾었다. 1차전에서 우승 후보 브라질과 1-1로 비겼던 모로코는 2경기 연속 무패(1승 1무, 승점 4)를 기록하며 조 1위로 뛰어올랐다. 반면 28년 만에 본선에 오른 스코틀랜드는 1승 1패(승점 3)를 기록하며 1998년 프랑스 대회 당시 모로코전 0-3 완패의 설욕에 실패했다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=모로코의 사이바리가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 스코틀랜드와의 C조 2차전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

승부는 경기 시작 직후 갈렸다. 전반 1분 10초 만에 브라힘 디아스가 수비 뒷공간으로 찔러준 패스를 사이바리가 받아 페널티지역 오른쪽에서 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 브라질전에 이어 2경기 연속골을 터뜨린 사이바리의 '원샷 원킬' 능력이 빛난 순간이었다.

기세가 오른 모로코는 파상공세를 펼쳤다. 전반 10분 아즈에딘 우나히의 날카로운 크로스가 문전을 스쳐 지나갔고, 전반 36분에는 아흐마드 타그나우티의 슈팅이 크로스바를 넘어갔다. 모로코의 압박에 막힌 스코틀랜드는 전반 추가시간 존 맥긴이 첫 슈팅을 시도하기 전까지 단 하나의 슈팅도 때리지 못하며 고전했다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스코틀랜드의 그랜트 핸리가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 모로코와의 C조 2차전에서 패하자 낙심하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

후반에도 모로코가 주도권을 쥐었다. 후반 3분 스코틀랜드 맥긴이 페널티박스 안에서 넘어졌으나 주심은 정당한 몸싸움으로 인정해 휘슬을 불지 않았다. 위기를 넘긴 모로코는 후반 5분 사이바리의 왼발 슈팅이 굴절돼 크로스바를 때렸고, 이어진 코너킥에서 빌랄 엘 카누스의 결정적인 헤더마저 상대 골키퍼의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

스코틀랜드는 후반 막판 총공세에 나섰다. 후반 40분 스콧 맥토미니가 페널티지역 오른쪽을 돌파해 오른발 슈팅을 날렸지만 수비수 발을 맞고 옆그물을 때렸다. 모로코는 스코틀랜드의 마지막 저항을 침착하게 막아내며 1골 차의 값진 승리를 지켜냈다.

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