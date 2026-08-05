애경산업 에이솔루션, 남성 전용 '액티브 올인원 2종' 내놔

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 피부 고민 솔루션 브랜드 '에이솔루션'이 남성 피부 고민을 간편하게 관리할 수 있는 '액티브 올인원 2종'을 출시한다고 5일 밝혔다.

에이솔루션 액티브 올인원 2종. [사진= 애경산업]

'에이솔루션 액티브 올인원 2종'은 피지 분비가 많고 면도 자극을 자주 경험하는 남성 피부 특성을 고려해 두피부터 얼굴, 바디까지 한 번에 관리할 수 있도록 기획됐다. 휴대하기 편한 25ml 용량으로 구성해 여행이나 운동 등 일상에서도 간편하게 사용할 수 있다.

'에이솔루션 액티브 올인원 워시'는 샴푸와 페이스·쉐이빙 클렌징, 바디워시 기능을 하나에 담은 올인원 세정 제품으로, 여드름성 피부 완화 기능성을 갖춰 두피와 얼굴, 바디의 트러블을 한 번에 관리한다. 풍성한 거품이 모공 속 피지와 노폐물을 세정해주며, 피부 온도 감소 인체적용시험을 완료해 시원하고 산뜻한 사용감을 제공한다.

'에이솔루션 액티브 올인원 로션'은 번들거림은 줄이고 수분은 채워주는 에센스 타입 올인원 로션으로, 저분자 히알루론산 콤플렉스와 판테놀, 트레할로오스를 함유해 수분 장벽 형성에 도움을 준다. 피부 자극 테스트와 면도 자극 진정 인체적용시험을 완료해 면도 후에도 부담 없이 사용할 수 있다.

에이솔루션 브랜드 담당자는 "에이솔루션 액티브 올인원 2종은 러닝 등 운동 후 언제 어디서든 간편하게 두피와 피부를 관리하고 싶은 남성 소비자를 위해 기획한 제품"이라고 말했다.

fineview@newspim.com