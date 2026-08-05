알테오젠, 글로벌 제약사와 5219억원 규모 기술수출 계약

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠은 5일 글로벌 제약사와 ALT-B4 기반 SC제형 독점 라이선스 계약을 체결했다.
- 파트너사는 ALT-B4를 적용한 자사 바이오의약품 SC제형 개발·상업화 독점권을 확보했다.
- 계약 규모는 최대 3억6500만달러이며 알테오젠은 제품 상업화 후 매출 로열티도 받게 됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 글로벌 제약사와 자사의 하이브로자임(Hybrozyme) 플랫폼 기술이 적용된 재조합 인간 히알루로니다제 'ALT-B4'를 활용한 바이오의약품 피하주사(SC) 제형 개발 및 상업화를 위한 독점적 라이선스 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.
이번 계약에 따라 파트너사는 ALT-B4를 적용한 자사 바이오의약품의 SC 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 권리를 확보하게 된다.
계약 규모는 선급금과 개발·허가·상업화 마일스톤을 포함해 최대 3억6500만달러(약 5219억원)다. 알테오젠은 ALT-B4가 적용된 제품의 첫 상업 판매 이후 발생하는 순매출에 대해 별도의 판매 로열티도 받게 된다.
ALT-B4는 정맥주사(IV) 제형의 바이오의약품을 피하주사(SC) 제형으로 전환할 수 있도록 하는 알테오젠의 플랫폼 기술이다.
전태연 알테오젠 대표는 "미충족 의료수요가 높은 분야에서 혁신 치료제 개발을 선도해 온 파트너사와 이번 라이선스 계약을 체결하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 글로벌 파트너십을 통해 플랫폼 사업 성장을 가속화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com