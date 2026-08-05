北, 미사일 훈련 일본에 "수수방관 않을 것"

김여정 "군사 선택안 설정할 것"

"일본의 도발 배후에 미국" 비난

적반하장식 주장 펼치며 대립각

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 5일 일본 자위대의 토마호크 미사일 발사 훈련 등을 비난하면서 "반드시 후회하도록 만들어야 한다"고 주장했다.

김여정 북한 노동당 부장은 이날 담화에서 자위대가 지대함 순항미사일과 무인잠수정 등의 훈련을 벌인 사실을 거론하면서 "공화국의 안전에 엄중한 위협으로 될 수 있는 일본의 군사적 진화 과정을 절대로 수수방관하지 않을 것"이라고 밝혔다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

국무위원장 김정은의 여동생이기도 한 김여정은 "일본이 이번에 시험발사를 진행한 해역과 미사일 수, 사거리의 표적 등 구체적인 정보에 대해 공개하지 않았지만 우리 공화국을 비롯한 주변 나라들을 사정권에 둔 장거리 무기시험이라는 부인할 수 없는 사실이 이를 조명해주고 있다"고 말했다.

또 "간과할 수 없는 것은 일본의 이러한 위험천만한 군사적 준동의 배후에 미국이 서 있다는 것"이라며 "토마호크 장거리 순항미사일을 일본의 손에 쥐어준 것도, 그것을 탑재 운용할 수 있게 함선을 개조해준 것도, 발사장소 등 시험발사와 관련한 모든 조건과 환경을 마련해준 것도 미국이라는 것은 비밀이 아니다"라고 주장했다.

김여정은 담화에서 일본을 전범국으로 지칭하면서 "공화국 무력과 군사 지도부는 오늘날 일본의 변신에 따르는 분명한 군사적 선택안을 추가설정하게 될 것이라는 점을 위임에 따라 분명히 밝힌다"고 강조했다.

대북정보 관계자는 "한국과 일본 열도를 사정으로 하는 미사일 도발을 잇달아 벌여온 북한 국무위원장 김정은의 행태를 누구보다 잘 알고 있을 김여정이 적반하장식의 주장을 펼치고 있다"며 "최근 들어 한미일은 물론 북대서양조약기구(NATO) 등을 상대로 억지주장을 앞세운 비난전을 펼치며 의도적으로 대립각을 세우는 양상"이라고 분석했다.

일본 해상자위대의 '아부쿠마'형 호위함 [사진= 일본 해상자위대 홈피 캡처]

yjlee@newspim.com