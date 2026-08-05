코스맥스, 지식재산처 '직무발명보상 우수기업' 인증…IP 경영 강화

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 지식재산처 '직무발명보상 우수기업' 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

코스맥스가 직무발명보상 우수기업 인증을 획득했다. [사진= 코스맥스]

직무발명보상 우수기업 인증은 직무발명 보상규정을 갖추고 이를 모범적으로 운영하는 중소·중견기업에 부여하는 제도다.

이번 인증 획득으로 코스맥스는 임직원 발명 장려 및 지식재산 경영 역량을 대외적으로 인정받았다. 코스맥스는 지난 2021년부터 올해 1분기까지 특허·디자인·상표 등 총 1765건에 걸쳐 2억 3000만원 이상의 직무발명 보상금을 임직원에게 지급했다.

회사 차원의 적극적인 보상 제도를 바탕으로 현재까지 코스맥스의 누적 특허 출원건수는 2000건 이상, 등록건수는 900건 이상을 기록하고 있다. 각종 상표권까지 합쳐 전체 지식재산 역량은 화장품 ODM 업계 최고 수준이다.코스맥스는 지식재산 전담부서를 별도 운영하며 출원 전략 수립부터 권리 유지·활용까지 전 주기를 체계적으로 관리하고 있다.

직무발명보상 우수기업으로 선정된 코스맥스는 앞으로 특허·실용신안·디자인 출원 시 우선심사 및 등록료 감면 등 다양한 행정적 혜택을 받게 된다. 코스맥스는 이를 바탕으로 연구개발 투자 효율을 높이고 기술 권리화 속도를 가속화할 방침이다.

코스맥스 관계자는 "이번 인증은 임직원들의 창의적인 아이디어와 기술혁신 노력이 회사 성장으로 이어질 수 있도록 제도적 기반을 꾸준히 다져온 결과다"라고 말했다.

fineview@newspim.com