롯데백화점, AI 검색 최적화로 외국인 발길 잡는다

여행 정보 탐색 방식 변화에 대응…다국어 챗봇·옥외광고 병행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 외국인 관광객 맞춤 마케팅을 추진한다고 5일 밝혔다. 여행 정보 탐색 방식이 포털 검색에서 AI 기반 대화로 변화하는 추세에 대응하기 위한 전략이다.

글로벌 여행시장 조사기관 포커스라이트가 올해 3월 발표한 보고서에 따르면 전 세계 여행객의 56%가 여행 계획 시 생성형 AI를 이용한 경험이 있으며, Z세대에서는 72%에 달한다.

롯데백화점이 서울 주요 상권에서 진행하는 생성형 AI 검색 유도 광고 이미지. [사진=롯데백화점]

롯데백화점은 여행 준비 단계에서 생성형 AI 검색 최적화(GEO) 마케팅을 진행한다. 롯데그룹 사내벤처 프로그램 '유니콘밸리'를 통해 신설된 '리테일AI솔루션T/F팀'이 개발한 '골든노트 인덱스' 솔루션을 적용한다. 이 솔루션은 웹페이지 정보를 AI 친화적으로 구조화하고, 매장 안내와 외국인 고객 혜택 등 핵심 콘텐츠를 영어·일본어·중국어(간체·번체) 등 4개 언어로 최적화해 생성형 AI가 롯데백화점 정보를 정확하게 인식하고 추천하도록 지원한다.

여행 중인 외국인 관광객을 대상으로는 대홍기획과 협업해 옥외광고를 진행한다. 인천국제공항과 서울 성수·홍대 등 주요 관광 거점에 생성형 AI 검색을 유도하는 광고를 운영한다. 관광객이 '서울 쇼핑 혜택' 등을 AI에 검색하면 '롯데 투어리스트 멤버십'이나 '롯데타운 잠실' 같은 정보가 맥락에 맞춰 추천되는 방식이다.

서울 송파구 신청동에 위치한 잠실 롯데월드몰 외관 전경. [사진=롯데백화점]

롯데백화점은 모바일 앱의 AI 쇼핑 챗봇 '더스틴'에 올해 4월부터 다국어 서비스를 도입했다. 영어·일본어·중국어(간체·번체)를 지원하며 백화점 정보는 물론 인근 쇼핑·관광 코스까지 외국인 고객의 언어로 안내한다. 외국인 방문이 많은 주요 점포에는 서비스 이용 QR코드를 비치해 별도 앱 설치 없이 바로 이용할 수 있도록 했다.

kji01@newspim.com