동원F&B, '리얼 관자 크랩스'·'어!델리' CF 공개

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동원F&B가 수산 단백질을 활용한 신제품 '리얼 관자 크랩스'와 '어!델리'의 CF를 공개하며 브랜드 캠페인을 전개한다고 5일 밝혔다.

블루 프로틴 담은 '리얼 관자 크랩스'·'어!델리' CF. [사진= 동원F&B]

'리얼 관자 크랩스' CF는 '세상에 없던 관자 맛살의 탄생'이라는 콘셉트로, 생선 연육에 실제 키조개 관자를 더한 특징을 내세웠다. 프리미엄 맛살인 리얼 관자 크랩스는 EPA와 DHA(합 120mg), 칼슘(166mg)이 들어있으며, 담백한 맛의 '리얼 관자 크랩스 오리지널'과 고소한 버터가 더해진 '리얼 관자 크랩스 버터'로 구성됐다.

'어!델리' CF는 '프리미엄 델리 어묵의 탄생'이라는 메시지를 앞세워 원물의 식감과 성분을 부각했다. 신선한 흰살 생선살로 만든 어묵에 오징어, 단호박, 옥수수 등 재료를 각각 넣어 풍성한 식감을 살렸고, 밀가루 대신 타피오카 전분을 활용해 쫄깃한 식감을 구현했다. 한 개(60g)에 단백질 6g 이상, 칼로리 100kcal 이하로 부담 없이 블루 프로틴을 섭취할 수 있다.

동원F&B는 CF와 함께 SNS 쇼츠도 공개했다. 리얼 관자 크랩스 쇼츠에서는 다양한 활용법과 60kcal의 부담 없는 열량을, 어!델리 쇼츠에서는 전자레인지 조리로 간단히 즐길 수 있는 장점을 조명했다.

두 제품은 동원F&B가 최근 충청북도 진천에 준공한 진천 제2사업장에서 생산된다. 총 1400억원이 투입된 이 사업장은 어육 함량 80% 이상의 프리미엄 연제품에 주력하며, 하루 40톤 약 13만 개 규모의 생산능력을 갖췄다.

동원F&B 관계자는 "주로 식재료로 여기지는 맛살과 어묵을 간식으로도 즐길 수 있음을 알리기 위해 이번 CF를 기획했다"며 "앞으로도 블루 프로틴을 활용한 다양한 제품을 소비자들에게 각인시킬 것"이라고 말했다.

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