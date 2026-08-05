"냉동실 필수템"… 대상 청정원 '초간편 국물요리', 출시 1년 만에 100만봉

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 대상 청정원의 간편식 브랜드 '호밍스'가 지난해 7월 선보인 '초간편 국물요리'가 출시 1년 만에 누적 판매량 100만 봉을 돌파했다.

청정원 호밍스 '초간편 국물요리'가 출시 1년 만에 누적 판매 100만봉을 돌파했다. [사진= 대상]

'초간편 국물요리'는 별도 해동 과정 없이 물만 넣고 끓인 뒤 180초면 완성되는 냉동 간편식이다. 손질한 고기와 채소, 해산물 등 건더기와 농축 소스를 함께 구성해 성인 손바닥 크기로 보관 편의성을 높였고, 맞춤형 전처리 기술로 건더기 식감을 살렸다. 조리 시간을 표준화해 모든 메뉴를 물이 끓고 나서 180초만 조리하면 되도록 설계했다.

1인 가구는 물론 맞벌이 가정과 시니어 가구까지 폭넓은 수요를 흡수하며 냉동실 필수템으로 자리잡았다는 평가다.

대상 청정원은 '초간편 시리즈' 제품군을 지속 확대하고 있다. 최근 곱창전골, 모듬순댓국, 냉이된장찌개, 오징어무국 등 신제품 4종을 추가해 국물요리를 기존 8종에서 12종으로 늘렸다. 이어 냉동 상태 그대로 프라이팬에 물과 함께 넣고 약 3분 30초 조리하면 완성되는 '초간편 볶음요리' 5종(불맛오징어볶음, 김치두루치기, 정통잡채, 순살간장찜닭, 뚝배기불고기)도 새롭게 출시하며 볶음요리로 카테고리를 확장했다.

윤정원 대상 냉동국탕BO장은 "혁신적인 조리 경험과 맛에 대한 소비자들의 높은 만족도에 힘입어 출시 1년만에 100만 봉 판매 돌파라는 괄목할 만한 성과를 이룰 수 있었다. 앞으로도 '초간편식' 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com