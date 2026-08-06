"티로보틱스, 유리기판·휴머노이드로 성장축 확대" - 밸류파인더

AI 핵심 요약beta
- 밸류파인더는 6일 티로보틱스가 북미 ESS공장에 AMR을 공급하며 레퍼런스를 확보했다고 밝혔다
- 티로보틱스는 유리기판용 진공로봇과 산업용 휴머노이드 TR-Works로 디스플레이·제조 자동화 시장 공략을 확대하고 있다
- 지 연구원은 유리기판용 진공로봇·AMR·휴머노이드가 북미 ESS 및 고위험 산업까지 진출하며 중장기 성장축이 될 것이라 말했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립리서치 밸류파인더는 6일 티로보틱스에 대해 미국 포드에너지의 에너지저장장치(ESS) 공장에 자율주행물류로봇(AMR)을 공급하며 북미 시장 레퍼런스를 확보한 데 이어 유리기판용 진공로봇과 산업용 휴머노이드까지 사업 포트폴리오를 확대하고 있다고 분석했다.
티로보틱스는 반도체·디스플레이 공정용 진공로봇과 자율주행 물류로봇(AMR)을 주력으로 생산하는 기업이다. 최근에는 유리기판 이송용 진공로봇을 공개하며 차세대 디스플레이 시장 공략에 나섰고, 자체 개발한 산업용 휴머노이드 'TR-Works'를 선보이며 제조 자동화 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.
지후 밸류파인더 연구원 "티로보틱스는 기존 OLED용 진공로봇에 더해 유리기판용 제품을 신규 포트폴리오로 확보했다"며 "삼성전자와 LG디스플레이, BOE 등 주요 패널 업체들의 유리기판 투자 확대에 따라 중장기적인 신규 수요 확보가 가능할 것"이라고 분석했다.
지난 6월에는 미국 포드에너지와 약 150억원 규모의 AMR 공급 계약도 체결했다. 미국 켄터키주 ESS용 이차전지 생산공장에 물류 자동화 시스템을 공급하는 프로젝트로, 회사는 2025년까지 미국 전기차 배터리 공장에 600대 이상의 AMR을 공급한 경험을 바탕으로 북미 ESS 시장 진출 기반을 마련했다는 평가다.
지 연구원은 "포드에너지 공급 계약은 북미 ESS 시장 진출을 알리는 의미 있는 레퍼런스"라며 "이를 기반으로 ESS를 비롯한 다양한 산업 분야에서 AMR 적용이 확대될 가능성이 있다"고 설명했다. 또한 한국원자력환경공단과의 업무협약을 기반으로 고위험 방사성폐기물 관리 실증사업도 추진 중이며, 향후 고위험 산업 전반으로 적용 분야를 넓혀갈 것으로 내다봤다.
휴머노이드 사업도 새로운 성장동력으로 제시됐다. 티로보틱스는 올해 3월 '오토메이션월드 2026'에서 AMR 기술을 기반으로 한 산업용 휴머노이드 'TR-Works'를 공개했다. 하부에는 자율주행 물류로봇 기술을, 상부에는 다관절 구동 구조를 적용해 실제 반도체·디스플레이 제조라인 투입이 가능하도록 설계했으며, 현재 다양한 산업 분야에서 실증을 진행 중이다.
지 연구원은 "제조 자동화 수요 확대에 따라 산업용 휴머노이드의 상용화 레퍼런스도 점진적으로 확대될 것"이라며 "유리기판용 진공로봇과 AMR, 산업용 휴머노이드가 티로보틱스의 중장기 성장축으로 자리 잡을 것"이라고 평가했다.
nylee54@newspim.com