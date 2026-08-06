성기홍 "김용범 경질보다 대책 챙겨야…빠른 시일 내 부동산 공급 정책 낼 것"

AI 핵심 요약beta
- 성기홍 청와대 홍보소통수석은 6일 김용범 정책실장 경질론을 부인하며 시장 점검과 대책 마련이 더 중요하다고 말했다.
- 정부는 부동산 세제 개편 목표가 세제 합리화이며 세금으로 집값을 잡지 않겠다는 입장이라고 밝혔다.
- 전·월세 불안 우려와 관련해 정부는 세입자 보호 장치와 공공임대 확대 등으로 주거비 부담 완화 정책을 추진 중이라고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"세금으로 집값 잡지 않는다"
"주택 공급 확대 대책 강구 중"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 성기홍 청와대 홍보소통수석은 6일 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 이후 불거진 '김용범 정책실장 경질론'에 "지금은 시장을 일단 유의 깊게 살피면서 대책을 챙기는 게 더 중요하다"고 선을 그었다.
성 수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "부동산은 물론이고 주식 시장이 시장에 미치는 영향이 매우 크다"며 이같이 말했다.
성 수석은 "모두 휘발성이 클 뿐 아니라 민생에 미치는 영향도 매우 크다"며 "그런 점에서 김 실장은 물론이고 청와대 당국자 모두가 이 모든 사항을 꼼꼼하게 점검하고 있고, 현재 원인이 무엇이고 대책을 어떻게 마련할 것인가 굉장히 세심하게 살펴보고 있다"고 설명했다.
성 수석은 "정부도 주식시장 동향을 예민하게 살펴보면서 책임감 있게 대응하고 있다는 점을 말씀드린다"고 덧붙였다.
정부의 세제 개편안을 비롯한 부동산 정책과 관련해 성 수석은 "이번 부동산 세제 개편의 목표는 부동산 세제를 합리화하는 것"이라고 설명했다.
성 수석은 "이재명 대통령도 누차 밝혔다시피 정부는 세금으로 집값을 잡겠다는 생각은 갖고 있지 않다"고 강조했다.
부동산 안정 정책에 대해 성 수석은 "주택 공급 확대와 주택 금융 합리화에 대한 다각적 대책을 현재 강구 중"이라며 "가급적 빠른 시일 내에 국민께 공급 문제까지 포함해 정책을 내놓을 예정"이라고 밝혔다.
정책 발표 시점과 관련해 성 수석은 "시기는 아직 확정되지 않았지만 가급적 늦지 않은 시간 내, 빠른 시일 내 발표하도록 하겠다"고 말했다.
세제 개편안으로 전·월세 시장에 부담이 가중된다는 지적에 성수석은 "언론의 보도나 지적, 또 국민 목소리에 귀를 기울이고 있다"며 "단기적으로 (세 부담이) 임대료로 전가되면서 전·월세 매물이 감소될 거라는 우려가 있는데, 세입자 보호를 위한 제도적 장치는 마련된 것들이 있다"고 설명했다.
성 수석은 "앞으로 정부는 전·월세 안정을 위해 공공 임대 공급을 확대하고 청년이나 무주택자에 대한 주거비 부담 완화 방안을 지속적으로 추진할 것"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com