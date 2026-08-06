삼성전자 갤럭시 Z 폴드8·플립8, 7일 국내 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 갤럭시 Z8·워치 신제품을 국내 출시했다
- 갤럭시 Z8 시리즈 사전판매 144만대로 역대 최고 기록을 세웠다
- 젊은·여성 고객 비중이 크게 늘었고 세계 100여개국에 순차 출시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
워치 울트라2·워치9도 두 자릿수 성장…글로벌 100여개국 순차 출시
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 역대 갤럭시 스마트폰 가운데 가장 많은 사전판매량을 기록한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'을 7일 국내에 공식 출시한다. '갤럭시 워치 울트라2·워치9'도 함께 선보인다.
6일 삼성전자에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 지난달 28일부터 이달 3일까지 진행된 사전판매에서 총 144만대가 판매됐다. 갤럭시 스마트폰 사전판매 기준 역대 최고 기록이다. 구매 고객 10명 중 약 7명이 갤럭시 Z 폴드8을 선택했다.
젊은 소비자와 여성 고객의 유입도 늘었다. 삼성닷컴 사전 구매 고객의 절반이 10~30대였으며, 폴드8 울트라와 폴드8을 구매한 10~30대 여성 고객은 전작인 폴드7보다 2배 이상 증가했다. 삼성닷컴에서 자급제 모델을 구매한 고객 2명 중 1명은 '뉴 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입했다.
폴드8 울트라는 203.1㎜ 대화면과 2억 화소 카메라를 탑재하면서도 무게를 215g, 펼쳤을 때 두께를 4.1㎜로 줄였다. 폴드8은 역대 폴드 시리즈 중 가장 가벼운 201g으로 제작됐고, 플립8은 180g의 무게와 6.1㎜ 두께로 휴대성을 강화했다.
갤럭시 워치 울트라2와 워치9의 사전판매량도 전작보다 각각 두 자릿수 증가했다. 특히 단일 47㎜ 크기로 출시된 워치 울트라2의 여성 구매자 비중은 전작보다 약 15% 확대됐다.
삼성전자는 신제품을 한국을 시작으로 미국과 영국, 인도, 일본 등 세계 100여개국에 순차 출시할 예정이다. 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "7년간 축적한 기술력을 바탕으로 폴더블 스마트폰의 대중화를 이끌 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com