이녹스, 경기혁신센터와 '피지컬 AI 스타트업' 2곳 투자

AI 핵심 요약beta
- 이녹스가 6일 유망 스타트업 2곳 투자 계약을 체결했다
- 투자 대상은 피지컬 AI 솔루션 엑스업과 sLLM 검증 플랫폼 테스티파이다
- 오픈이노베이션 5기 통해 미래 기술 확장과 스타트업 성장 지원에 나설 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장기업 이녹스가 경기창조경제혁신센터와 함께 유망 스타트업 2곳에 투자 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.
최종 선정된 기업은 엑스업과 테스티파이다. 엑스업은 AI 기반 자율주행 로봇과 통합 관제 플랫폼을 활용한 피지컬 AI 솔루션을 개발한다. 테스티파이는 폐쇄망 환경에서도 활용 가능한 소형 대규모언어모델(sLLM) 기반의 AI 솔루션 검증 자동화 플랫폼 'VeriGEN'을 개발했다.
회사에 따르면 이번 투자는 이녹스와 경기혁신센터가 공동 운영하는 '2026 INNOX 오픈이노베이션 5기' 프로그램의 일환이다. 이 프로그램은 우수 기술력을 보유한 스타트업을 발굴하고 투자해 성장을 지원하는 사업이다.
이녹스 관계자는 "최근 이녹스첨단소재의 반도체 패키징 소재 매출 비중이 5개 분기 연속 상승하며 사업 다변화를 이루고 있고, 이녹스리튬 역시 본격적인 매출이 발생한 상태"라며 "INNOX 오픈이노베이션은 기존 핵심 사업 강화는 물론, 피지컬 AI 등 미래 기술 영역을 확장하는 핵심 교두보가 될 것"이라고 강조했다. 이어 "혁신 스타트업과의 긴밀한 시너지를 통해 그룹의 미래 성장 가치를 극대화하겠다"고 밝혔다.
이녹스는 판교 사옥 내 보육 공간을 제공해 기술 기업과의 협업을 확대하고 신사업 발굴에 나설 계획이다. 경기혁신센터는 네트워킹, IR 역량 강화, CES 2027 등 글로벌 전시회 참가 지원, 보육공간 입주, 창업가정신 포럼 등을 통해 스타트업의 투자 유치와 사업 확장을 지원할 예정이다.
nylee54@newspim.com