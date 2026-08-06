한국콜마, 산호초 보호 자외선차단제 글로벌 인증 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마가 6일 국내 최초 산호 안전성 검증 체계를 구축했다고 밝혔다.
- 프랑스 리프톡스 시험을 통과해 자외선차단제에 'REEFTOX TESTED' 인증마크를 사용할 수 있게 됐다.
- 친환경 선케어 수요 확대 속에 고객사의 글로벌 시장 진출과 산호 친화 제품 개발을 지원할 계획이다.
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친환경 선케어 시장 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 미국과 유럽을 중심으로 자외선차단제가 해양 생태계에 미치는 영향을 규제하는 움직임이 확대되는 가운데 한국콜마가 국내 최초로 산호 안전성을 검증할 수 있는 체계를 구축했다. 글로벌 친환경 선케어 시장에 대응하려는 화장품 브랜드들의 제품 경쟁력 강화에도 도움이 될 전망이다.
한국콜마는 프랑스 환경독성 평가기관인 리프톡스(ReefTox)의 환경독성 시험을 통과했다고 6일 밝혔다.
리프톡스는 산호를 활용해 화장품이 해양 생태계에 미치는 영향을 평가하는 전문기관이다. 글로벌 인증기관 SGS의 공식 파트너로, 산호를 제품에 일정 기간 노출한 뒤 백화 현상과 조직 손실률, 생존율 등을 종합 분석해 환경독성을 검증한다. 산호는 현행 규제상 실험동물에 해당하지 않아 동물실험을 하지 않고도 해양 환경 영향을 평가할 수 있는 대안적 시험법으로 활용되고 있다.
한국콜마는 지난해 리프톡스와 업무협약을 체결한 이후 국내에서 처음으로 해당 시험 체계를 구축했다. 앞으로 한국콜마가 개발·생산한 자외선차단제가 시험을 통과하면 'REEFTOX TESTED' 인증마크를 사용할 수 있다.
회사도 최근 무기자차와 유기자차 자외선차단제 2종을 대상으로 시험을 진행한 결과 모두 산호에 유의미한 독성을 나타내지 않은 것으로 확인됐다. 이를 통해 산호 친화적 선케어 제품 개발 역량을 입증하는 동시에 고객사가 친환경 제품을 개발하는 데 활용할 수 있는 검증 기반도 마련했다.
이번 검증 체계 구축은 글로벌 선케어 시장의 변화와 맞물려 의미가 크다. 최근 미국과 유럽연합(EU), 호주 등에서는 자외선차단제의 해양 환경 영향을 고려한 규제와 소비자 요구가 확대되고 있다. 지난 2020년 팔라우가 일부 자외선차단 성분이 포함된 제품의 사용을 금지한 이후 친환경 선케어 제품 개발과 객관적인 안전성 검증에 대한 관심도 꾸준히 높아지고 있다.
ODM 기업인 한국콜마는 이번 시험 체계를 통해 고객사의 글로벌 시장 진출도 지원한다는 계획이다. 특히 산호 독성 시험 접근성을 높여 친환경 선케어 제품 개발과 해외 인증 대응을 뒷받침할 방침이다.
한국콜마 관계자는 "최근 글로벌 선케어 시장에서는 자외선 차단 성능뿐 아니라 환경 안전성도 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있다"며 "글로벌 기준에 부합하는 검증 체계와 기술력을 바탕으로 고객사의 친환경 제품 개발과 해외 시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com