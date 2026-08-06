무신사 킥스, SS 시즌 슈즈 총결산...최대 70% 할인

AI 핵심 요약beta
- 무신사 킥스가 13일 오전 11일까지 킥스위크를 열어 SS 시즌 슈즈 트렌드를 총결산했다
- 행사에서 운동화·구두·샌들 등 전 카테고리를 최대 70% 할인하고 다양한 브랜드의 레트로 나일론 슈즈를 집중 조명했다
- 최대 25% 쿠폰·중복 할인 등 풍부한 소비자 혜택을 제공하며 여름 슈즈 스타일링을 제안했다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 무신사 신발 특화 카테고리 킥스(KICKS)가 올해 봄·여름(SS) 시즌 슈즈 시장 흐름을 총결산하고 최신 트렌드 아이템을 선보이는 '킥스위크' 기획전을 개최한다.
오는 13일 오전 11시까지 진행되는 이번 행사는 운동화, 스니커즈, 로퍼, 구두, 샌들 등 슈즈 카테고리 전반을 아우르며 최대 70% 할인 혜택이 제공된다.
이번 킥스위크는 참여 브랜드 라인업을 대폭 확대했다. 스니커즈 분야에서는 아디다스, 나이키, 뉴발란스, 살로몬, 푸마, 우포스, 아식스 등이 참여해 인기 라인업을 선보인다.
제화 부문에서는 킨치, 로맨틱무브, 블런드스톤, 닥터마틴, 팀버랜드 등이 참여해 가성비 제품부터 클래식 더비슈즈와 로퍼까지 다채로운 선택지를 제공한다. 클로그, 플립플랍, 슬라이드, 레인부츠 등 서머 슈즈 시즌오프 상품도 합리적인 가격에 판매한다.
무신사 킥스는 이번 기획전을 통해 최근 여름 시즌의 패션 포인트 아이템으로 주목받고 있는 '레트로 나일론 슈즈' 등 최신 스타일링 트렌드를 집중 조명한다. 가볍고 고급스러운 연출이 가능해 인기 아이템으로 떠오른 나일론 소재 스니커즈를 비롯해 브랜드별 베스트셀러를 엄선해 제안한다.
소비자 혜택도 다양하게 마련됐다. 행사 기간 최대 20% 할인 쿠폰과 함께 일부 상품에 한해 중복 적용이 가능한 10% 장바구니 쿠폰을 제공하는 스페셜 쿠폰존이 운영된다. 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 주요 브랜드 첫 구매 고객에게는 최대 25% 할인 쿠폰이 지급되며, 최대 1만 원을 할인해 주는 추가 혜택도 적용된다.
무신사 킥스 관계자는 "이번 킥스위크는 봄·여름 시즌을 대표하는 트렌디한 슈즈부터 여름철 필수 아이템까지 한눈에 살펴볼 수 있도록 기획됐다"며, "킥스가 제안하는 감각적인 슈즈 라인업과 함께 올여름의 스타일링을 완성해보길 바란다"고 설명했다.
flurry327@newspim.com