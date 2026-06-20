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[2026WC] "이강인, 최고의 미드필더" 극찬 세례속 빅클럽들 '러브콜'

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AI 핵심 요약

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  • 이강인은 19일 북중미 월드컵에서 맹활약하며 유럽 빅클럽들의 관심을 받았다.
  • 아틀레티코 마드리드는 20일 이강인을 최우선 영입 대상으로 점찍고 PSG와 이적료 줄다리기를 벌이고 있다.
  • 맨체스터 유나이티드는 공격진 보강 차원에서 이강인을 다재다능한 플레이메이커로 평가하며 영입 경쟁 가세를 검토하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북중미 월드컵 무대에서 '역대급' 활약을 펼치고 있는 이강인을 향한 칭찬이 이어지며 유럽 빅클럽들의 구애가 뜨겁다. 아틀레티코 마드리드가 영입전에 불을 지핀 가운데 맨체스터 유나이티드까지 가세할 조짐이다.

이강인은 이번 대회에서 압도적인 존재감을 과시하고 있다. 글로벌 매체 '더 프린트'는 19일(한국시간) "이번 월드컵 최고의 공격형 미드필더 자리는 이강인의 차지였다"고 보도했다. 비록 한국은 멕시코와의 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했지만 이강인의 활약은 독보적이었다. 축구통계매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 멕시코전에서 패스 성공률 88%, 기회 창출 3회, 크로스 성공률 100%, 드리블 성공률 80%를 기록하며 공격 지표 대부분에서 1위에 올랐다. 체코와의 1차전 도움에 이은 2경기 연속 맹활약이다. 특히 체코전에서 보여준 5회의 드리블 성공은 과거 에덴 아자르의 전성기를 연상케 했다는 찬사를 받았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북중미 월드컵에 체코전에서 맹활약한 이강인. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.20 psoq1337@newspim.com

월드컵이 거대한 쇼케이스가 되면서 이강인의 이적설도 급물살을 타고 있다. 현재 가장 적극적인 구단은 스페인 라리가의 강호 아틀레티코 마드리드다. 유럽 이적시장 전문가 파브리시오 로마노는 20일 "이강인은 디에고 시메오네 감독이 가장 강하게 원하는 최우선 영입 후보"라며 "아틀레티코가 외부에 드러내지 않고 조용히 물밑 작업을 진행 중"이라고 전했다. 이강인은 파리 생제르맹(PSG)에서 흐비차 크바라츠헬리아, 데지레 두에 등과의 경쟁으로 인해 큰 경기에서 충분한 출전 시간을 보장받지 못했다. 이에 창의적인 공격 자원이 필요한 아틀레티코가 이강인 영입에 진심을 보이고 있다. 현재 관건은 이적료다. PSG는 3500만 유로(약 615억 원)를 원하고 있지만 아틀레티코는 2500만 유로(약 439억 원)를 희망하며 팽팽한 줄다리기를 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북중미 월드컵에 체코전에서 맹활약한 이강인. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.20 psoq1337@newspim.com

이 틈을 타 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 맨체스터 유나이티드도 영입 후보군에 이강인의 이름을 올렸다. 영국 매체 '풋볼 인사이더'는 "맨유는 이강인의 인상적인 월드컵 활약을 계기로 그를 향한 관심을 다시 끌어올려야 한다"고 주장했다. 맨유는 다음 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 진출에 맞춰 공격진 보강이 시급한 상황이다. 매체는 이강인이 우측 윙어뿐만 아니라 매 시즌 혹사에 시달리는 브루노 페르난데스를 대신해 10번 플레이메이커 역할까지 모두 소화할 수 있는 최적의 카드라고 분석했다. 자금력을 앞세운 EPL 구단들이 PSG의 요구액을 맞춰줄 경우 이강인의 행선지는 영국으로 급선회할 수 있다.

psoq1337@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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