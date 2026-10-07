"경영 관여 안 해" 국감 불출석한 MBK 김병주…홈플러스 이사 5년7개월 재직

AI 핵심 요약beta
- MBK 김병주 회장이 7일 국감에 불출석했다
- 그는 홈플러스 인수 후 5년 7개월간 이사로 재직했다
- 과거 주요 의사결정 관여로 책임론이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현재 경영 참여 여부와 별개로 과거 이사회 의사결정 역할 쟁점 부상
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스 대주주 MBK파트너스(이하 MBK) 김병주 회장이 "개별 투자기업 경영에 관여하지 않는다"며 국정감사에 불출석했지만, 홈플러스 인수 이후 5년 넘게 이사로 재직한 사실이 확인됐다.
현재의 경영 관여 여부와 별개로 과거 주요 의사결정에 참여했던 만큼, 홈플러스 위기에 따른 대주주 책임 공방이 거세질 전망이다.
7일 홈플러스 법인 등기사항증명서에 따르면 김 회장은 MBK가 홈플러스를 인수한 직후인 2015년 10월 22일 기타비상무이사로 취임했다. 이후 2018년 5월 29일 사임과 동시에 재취임해 2021년 5월 31일 임기 만료 때까지 재직했다. 사실상 공백 없이 5년 7개월간 이사회 구성원으로 활동한 것이다. 기타비상무이사는 일상 업무를 직접 집행하지는 않지만 이사회의 정식 구성원으로서 주요 의사결정에 참여한다.
앞서 올해 국감 증인으로 채택된 김 회장은 국회에 "경영에 관여하지 않았다"는 취지의 불출석 사유서를 냈다. 홈플러스 측 역시 현재 회생절차에 따른 관리인 체제로 운영되고 있어 MBK가 경영에 관여하지 않는다는 취지의 입장을 전한 것으로 알려졌다. 홈플러스의 현 상황을 고려하면 "현재 경영에 관여하지 않는다"는 해명 자체를 사실과 어긋난다고 보기는 어렵다.
그러나 이사회에는 김 회장 외에도 MBK 핵심 인사들이 대거 참여해 왔다. 김광일 MBK파트너스 부회장은 2015년 10월 기타비상무이사로 취임해 2024년 1월까지 재직한 뒤 대표이사로 자리를 옮겼다.
인수 당시 박태현 전 파트너와 민병석 현 파트너는 이사로, 이인경 현 파트너는 감사로 선임됐다. 홈플러스가 지금의 위기에 이르기까지 수년간 MBK 인사들이 주요 의사결정을 이끌어온 만큼, 과거 경영 실패에 대한 책임론에서는 자유로울 수 없다는 지적이 지배적이다.
정치권에서도 김 회장의 불출석을 향한 비판의 목소리가 나오고 있다. 구자근 국민의힘 의원은 "김 회장은 수사를 받고 있어 출석이 어렵다고 한다"며 "상임위에서 묻고자 하는 내용이 수사 대상에만 국한된 것은 아니다. 불출석은 국회와 국회를 통해 진실을 묻는 국민을 무시하는 행태"라고 말했다.
nrd@newspim.com