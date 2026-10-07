신한카드, 최대 14% 적립 '컬리 신한카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 7일 컬리 신한카드를 출시했다.
- 컬리 이용 시 최대 14% 적립 혜택을 제공했다.
- 연말까지 4만원 즉시할인 등 이벤트를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출시 기념 4만원 즉시할인·신선 계란 99% 할인 이벤트
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 컬리 이용 고객에게 최대 14%의 적립 혜택을 제공하는 '컬리 신한카드'를 출시했다.
신한카드는 컬리 이용 시 7%를 적립하고 컬리멤버스 혜택을 더하면 최대 14%까지 적립할 수 있는 '컬리 신한카드'를 출시했다고 7일 밝혔다.
'컬리 신한카드'는 컬리 이용금액의 7%를 '컬리 적립금'으로 제공한다. 컬리 적립금은 컬리 앱에서 물품 구매 시 사용할 수 있으며 1적립금은 1원과 같다.
컬리 이용금액의 7%를 적립해주는 '컬리 특별 서비스'는 월 통합 적립 한도 내에서 제공된다. 월 통합한도는 전월 실적에 따라 ▲40만원 이상 80만원 미만 1만5000원 ▲80만원 이상 120만원 미만 2만5000원 ▲120만원 이상 3만5000원이다. 컬리에서 이용한 금액도 전월 실적에 포함된다.
신한카드는 상품 출시에 맞춰 '컬리 특별 서비스' 적립 한도를 최대 5만원까지 제공하는 프로모션도 진행할 예정이다.
'컬리멤버스' 구독 고객을 위한 월 구독료 할인 혜택도 담았다. 컬리멤버스는 멤버스 특가와 시크릿 쿠폰팩, 최대 7% 적립금 등의 혜택을 제공한다.
'컬리 신한카드'로 전월 40만원 이상 이용한 고객이 컬리멤버스 구독료를 정기결제하면 매월 1900원을 할인받을 수 있다. 현재 컬리멤버스 구독료가 1900원인 만큼 카드 이용 조건을 충족하면 구독료 부담 없이 멤버십 혜택을 이용할 수 있다. 이벤트 적용 등으로 구독료가 1900원보다 적을 경우 실제 결제금액만큼 할인된다.
컬리 이외 가맹점에서도 적립 혜택을 제공한다. 백화점(롯데·현대·신세계), 온라인패션(무신사·29CM), 커피(투썸플레이스·폴바셋), 병원, 호텔·리조트 등 쇼핑·생활 영역에서는 이용금액의 3%를 컬리 적립금으로 쌓아준다.
쇼핑·생활 영역을 제외한 국내 일반 가맹점에서는 이용금액의 0.2%, 해외 가맹점에서는 1.5%를 적립한다. 컬리 이외 가맹점의 적립 서비스는 전월 실적 40만원 이상부터 제공되며 월 최대 4만원까지 적립할 수 있다.
신한카드는 카드 출시를 기념해 올해 연말까지 다양한 이벤트도 진행한다. 컬리에서 이 카드로 4만1000원 이상 주문하면 4만원을 즉시 할인해준다. 1인 1회 제공되며 주류 상품은 할인 대상에서 제외된다.
4만원 즉시할인 혜택을 받은 고객에게는 컬리에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 4장을 추가로 제공한다. 최대 1만원까지 할인받을 수 있는 신선 계란 99% 할인 쿠폰도 1인 1회 제공한다.
연회비는 국내전용 1만7000원, 해외겸용(VISA) 2만원이다. 카드 서비스와 이벤트 관련 자세한 내용은 신한카드 홈페이지와 신한 SOL페이, 컬리 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com