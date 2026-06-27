[2026WC] 32강서 '우승 후보' 브라질 만나는 일본, 16강 진출 확률 31.98%

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강에 진출한 일본 축구대표팀이 첫 토너먼트부터 우승 후보 브라질과 맞붙는다.

축구 통계 전문업체 '옵타'는 27일(한국시간) 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션을 통해 일본의 16강 진출 확률을 31.98%, 브라질의 16강 진출 확률을 68.02%로 전망했다. 브라질이 약 7대3의 우위를 점할 것으로 내다본 셈이다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 일본 대표팀이 21일 열린 튀니지와의 조별리그 2차전에서 4-0 대승을 거두자 우에다(왼쪽)이 이토 히로키와 하이파이브 하고 있다. 2026.06.21 wcn05002@newspim.com

일본은 이번 대회에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 함께 조별리그를 치러 1승 2무(승점 5)를 기록했다. 네덜란드(2승 1무·승점 7)에 이어 조 2위로 32강 진출에 성공하며 다시 한 번 토너먼트 무대를 밟았다.

특히 첫 경기에서 네덜란드와 2-2 무승부를 거두는 등 주축 선수들의 공백에도 안정적인 경기력을 유지했다는 평가를 받았다.

반면 브라질은 조별리그 내내 압도적인 모습을 보였다. C조에서 2승 1무(승점 7)를 기록하며 조 1위로 32강에 오른 브라질은 3경기 동안 7골을 넣고 단 1실점만 허용했다. 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)를 중심으로 한 공격진과 탄탄한 수비 조직력이 조화를 이루며 우승 후보다운 경기력을 선보였다.

객관적인 전력에서는 브라질이 앞선다는 평가가 지배적이다. 그러나 일본도 최근 브라질을 상대로 좋은 기억을 갖고 있다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 14일에 열린 일본과 브라질의 친선 경기에서 역전골을 허용하자 브라질 선수들이 좌절하고 있다. 2025.10.15 wcn05002@newspim.com

일본은 지난해 10월 도쿄에서 열린 평가전에서 카를로 안첼로티 감독이 이끌던 브라질을 상대로 3-2 역전승을 거두며 세계 축구계를 놀라게 했다. 당시 일본은 후반 집중력을 앞세워 세계 최강 중 하나인 브라질을 무너뜨리며 경쟁력을 입증했다.

월드컵 본선에서의 상대 전적은 브라질이 앞선다. 양국이 월드컵에서 맞붙은 것은 2006 독일 월드컵 조별리그가 유일하다. 당시 브라질은 호나우두의 멀티골을 앞세워 일본을 4-1로 완파했고, 3전 전승으로 조별리그를 통과했다. 일본은 승점 1점에 그치며 탈락의 아픔을 겪었다.

하지만 20년이 지난 현재 일본 축구는 크게 달라졌다. 유럽 빅리그에서 활약하는 선수층이 두터워졌고, 조직력과 전술 완성도 역시 세계적인 수준으로 성장했다. 이번 대회에서도 미토마 가오루(브라이턴), 미나미노 다쿠미(AS모나코), 엔도 와타루(리버풀) 등 핵심 자원의 공백 속에서도 흔들리지 않는 경기력을 보여주며 토너먼트 진출에 성공했다.

일본과 브라질의 32강전은 오는 30일 오전 2시(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 NRG 스타디움에서 열린다.

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