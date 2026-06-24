[2026WC] 욱일기 응원 고발하자 발끈한 일본 누리꾼들... 태극기 합성 조롱까지

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 일본 응원단의 욱일기 사용이 논란이 된 가운데, 이를 FIFA에 공식 항의한 서경덕 성신여대 교수가 일본 누리꾼들의 집단 공격을 받고 있다고 밝혔다.

서 교수는 24일 자신의 SNS를 통해 "최근 일본 응원단이 북중미 월드컵 경기장에서 군국주의 상징인 욱일기를 들고 응원전을 펼친 것에 대해 FIFA에 공식 항의했더니 일본 온라인상에서 큰 논란이 되고 있다"라고 전했다.

[서울=뉴스핌] 일본 누리꾼들이 태극기에 욱일기를 합성했다. [사진 = 서경덕 교수 SNS] 2026.06.24 wcn05002@newspim.com

이번 논란은 일본 팬들이 월드컵 조별리그 기간 경기장 안팎에서 욱일기를 사용하면서 시작됐다. 일본과 네덜란드의 조별리그 1차전 거리 응원 현장에서는 욱일기가 등장했고, 일본과 튀니지의 2차전에서는 경기장 내부에 여러 개의 욱일기가 걸린 모습이 포착됐다.

욱일기는 과거 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 깃발로, 일본이 아시아 각국을 침략하던 시기 군기로 사용됐다. 이 때문에 한국을 비롯한 아시아 국가에서는 역사적 상처와 연결되는 상징물로 받아들여지고 있다.

이에 서 교수는 FIFA 측에 공식 항의 메일을 보내 욱일기 사용 문제를 제기했다. 그러나 이후 일본 주요 포털과 SNS를 중심으로 관련 기사가 확산되면서 일부 일본 누리꾼들이 서 교수의 SNS 계정을 찾아 비난 댓글을 남기고 공격에 나섰다.

특히 일부 누리꾼은 대한민국 국기인 태극기에 욱일기 문양을 합성한 이미지를 게시하며 조롱해 논란을 키웠다.

서 교수는 "역사적 사실에 근거해 잘못된 부분을 바로잡고자 FIFA에 항의한 것이 이들에게는 상당히 불편하게 느껴졌던 것 같다"라며 "욱일기가 일본에서 풍어와 출산 등을 상징하는 의미로 사용됐다는 점은 알고 있지만, 아시아 침략 전쟁 당시 군기로 사용됐다는 역사적 사실은 외면하고 있다"라고 지적했다.

이어 "저 개인을 비판하는 것은 감수할 수 있지만 대한민국의 태극기에 욱일기를 합성해 조롱하는 행위는 명백히 선을 넘은 행동"이라며 "역사를 올바르게 인정하지 못하는 매우 어리석은 행동"이라고 비판했다.

또 "이런 공격으로 욱일기의 역사가 사라지는 것은 아니다"라며 "오히려 이번 일을 계기로 전 세계에 욱일기의 역사적 의미를 더욱 정확하게 알릴 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

한편 서 교수는 그동안 국제 스포츠대회와 글로벌 행사에서 욱일기 사용 문제를 지속적으로 제기해 왔으며, 이번 북중미 월드컵에서도 일본 응원단의 욱일기 사용에 대해 FIFA 차원의 조치를 촉구한 상태다.

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