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동화약품, 국내 매출 99% 활명수…미국 공략 나서

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AI 핵심 요약

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  • 동화약품이 21일 활명수1897액을 미국 판매용으로 내놨다.
  • K.O.D로 선보이며 내수 98.6% 의존 구조를 시험한다.
  • K푸드와 연계해 미국 유통망을 단계적으로 넓히려 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 브랜드 'K.O.D' 별도 론칭, 9월부터 판매
美선 식품으로 분류…K푸드 연계 식후 음료로 승부

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 국내 액상소화제 시장 1위 제품인 동화약품의 '활명수'가 미국 시장에 본격적으로 진출한다. 1897년 출시 이후 100년 넘게 국내 시장을 지켜온 장수 브랜드지만 매출의 99% 가량이 내수에서 발생하는 만큼, 이번 미국 진출은 활명수의 해외 성장 가능성을 가늠할 시험대가 될 전망이다.

21일 동화약품에 따르면 활명수의 해외 시장 진출을 위해 개발한 신제품 '활명수1897액'을 이달 국내 약국과 면세점에서 선보인 뒤 9월부터 미국에서 판매한다. 활명수의 글로벌 명칭은 'K.O.D'로, 코리아 오리지널 다이제스티브(Korea Original Digestive)의 머리글자를 조합해 활명수의 한국적 정체성과 소화 음료라는 제품 특성을 담았다.

[AI 인포그래픽]

활명수의 미국 진출이 주목되는 배경에는 높은 내수 의존도가 있다. 동화약품 반기보고서를 보면 올 상반기 활명수류 매출은 총 420억2900만원이다. 이 가운데 내수 매출은 414억4100만원, 수출은 5억8800만원으로 집계됐다. 전체 매출에서 내수가 차지하는 비중은 98.6%, 수출 비중은 1.4%다.

지난해에도 활명수류 매출 826억1700만원 가운데 내수가 816억1400만원, 수출이 10억300만원이었다. 수출 비중은 1.2% 수준이다. 2024년 수출액 6억4000만원과 비교하면 지난해 수출 실적은 늘었지만, 활명수 사업이 국내 시장에 의존하는 구조에는 큰 변화가 없었다.

활명수는 국내 액상소화제 시장에서 판매 1위 자리를 유지하며 높은 인지도와 시장 지위를 확보했으나, 추가적인 수익 창출과 브랜드 외형 확대를 위해서는 소비층과 판매 지역을 넓힐 필요성이 커졌다.

활명수가 미국에서 판매되는 것은 이번이 처음은 아니다. 국내 편의점에서 판매되는 '까스활' 등이 한인마트를 비롯한 일부 현지 유통망에 공급된 바 있다. 동화약품도 이번 출시를 활명수 제품의 미국 최초 판매라고 규정하기보다는, 별도 제품과 브랜드를 앞세워 유통망과 마케팅을 확대하는 본격적인 시장 진출로 보고 있다.

K.O.D는 활명수를 기반으로 개발됐지만 탄산을 넣지 않고 아미노산의 일종인 L-아스파르트산과 비타민C를 보강했다. 국내에서 쌓아온 소화제의 이미지를 유지하되 현지 소비 방식에 맞춰 식후에 마시는 음료로 접근하려는 시도다. 미국에서는 식품으로 분류돼 판매될 예정이다.

동화약품이 미국 시장 공략을 위해 내세운 핵심 키워드는 'K푸드'다. 삼겹살이나 떡볶이 등 한국 음식을 먹은 뒤 K.O.D를 마시는 식후 습관을 만들겠다는 구상이다. 소화가 불편할 때 찾는 제품이라는 기존 활명수의 기능성을 유지하면서도, 해외에서는 한식을 즐기는 과정에 자연스럽게 포함되는 새로운 식문화로 포지셔닝하겠다는 것이다.

판매 채널도 점차 확대할 예정이다. 동화약품은 미국 내 마트와 약국, 올리브영 입점을 추진하고 있으며 올리브영 입점은 확정된 상태다. 아마존에서는 K.O.D 브랜드관을 직접 운영할 계획이다. 

미국 소비자에게 장수 브랜드를 알리기 위해 글로벌 팬덤을 보유한 아이돌 그룹 코르티스도 광고 모델로 기용했다. 코르티스 멤버들이 한식을 먹은 뒤 K.O.D를 즐기는 모습을 광고와 숏폼 콘텐츠 등에 담아 'K푸드엔 K.O.D'라는 메시지를 전달한다. 오랜 역사를 강조하는 데 그치지 않고 음악과 음식, 아이돌을 결합해 활명수를 새로운 K컬처 소비 경험으로 제시하려는 의도다.

이번 미국 진출은 최근 동화약품이 활명수의 정체성을 의약품 밖으로 확대하고 있는 전략과 연결된다. 동화약품은 지난 4월 다이소 전용 제품 '편안활'과 '편안활 스트롱'을 출시한 데 이어 5월에는 제로 슈거·제로 칼로리 탄산음료 '소다 활'을 선보였다. 7월에는 소다 활을 롯데리아 전국 매장에 공급하며 외식 프랜차이즈와의 첫 협업에 나섰다.

약국 중심이었던 활명수의 소비 접점을 생활용품 매장과 편의점, 외식 매장 등으로 넓히고, 소화제 브랜드의 정체성을 음료와 일상 소비재로 확장하는 작업이다. K.O.D 역시 이 같은 브랜드 확장의 해외판으로 볼 수 있다. 국내에서는 유통 채널과 제품 형태를 다변화하고, 해외에서는 K푸드와 연결된 식후 음료라는 이미지를 형성하는 것이다.

K.O.D 출시는 윤인호 대표의 글로벌 사업 확장 행보와도 맞닿아 있다. 윤 대표는 부사장 시절인 2023년 베트남 약국 체인 중선파마 인수에 관여하며 동화약품의 해외 유통 기반 확보를 이끌었다. 지난해 3월 공동대표에 오른 이후에도 글로벌 사업을 주요 성장 방향으로 제시해 왔다. 중선파마 인수가 현지 유통망을 직접 확보하는 전략이었다면, K.O.D의 미국 진출은 제품과 브랜드를 현지 소비 방식에 맞춰 확장하는 방식에 가깝다.

동화약품은 미국 사업이 안정되면 K.O.D 판매 국가를 확대하는 방안도 고려하고 있다. 중장기적으로 베트남 중선파마 유통망을 활용할 가능성도 거론되지만, 아직 구체적인 출시 계획이 확정된 단계는 아니다. 우선 미국 일부 지역에서 제품 인지도와 재구매 수요를 확인하는 것이 선행돼야 한다.

미국 시장에서의 과제는 국내에서 100년 넘게 쌓은 활명수의 인지도를 반복 구매로 연결하는 것이다. K푸드에 대한 관심을 바탕으로 초기 수요를 확보할 수는 있지만, 식후에 K.O.D를 마시는 소비 방식이 자리 잡으려면 지속적인 유통망 확대가 뒷받침돼야 한다. 미국에서는 식품으로 판매되는 만큼 현지 음료 제품과 차별화된 위치를 확보할 필요도 있다.

활명수가 미국 시장에 안착한다면 동화약품은 내수 중심의 매출 구조를 완화하는 동시에 장수 브랜드의 해외 확장 가능성을 확인할 수 있다. 다만 미국 전역이 아닌 일부 지역에서 판매를 시작하는 만큼, 단기간에 수출 비중이 크게 증가하기는 어려울 것으로 보인다. 동화약품은 초기 판매 지역을 중심으로 유통 채널과 소비자 접점을 단계적으로 넓혀나간다는 계획이다.

sykim@newspim.com

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'바이백 약발' 하루 만에 주춤 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 20일(현지시간) 전날의 급락분 일부를 되돌리며 다시 상승했고, 미 달러화도 장 초반 약세에서 벗어나 소폭 반등했다. 미 재무부가 장기 국채시장 안정을 위해 바이백(환매) 규모를 최소 두 배로 확대하고 추가 확대 가능성까지 시사했지만, 시장에서는 미국의 재정적자와 인플레이션에 대한 우려를 해소하기에는 역부족이라는 평가가 나왔다. 특히 국제유가 상승이 인플레이션 압력을 다시 높일 수 있다는 경계감이 국채 수익률을 끌어올렸다. 미국의 국가부채가 사상 처음 40조달러를 넘어선 가운데 재무부가 장기금리 상승을 억제할 경우 재정 건전성에 대한 시장의 우려가 국채 대신 달러화 약세로 나타날 수 있다는 지적도 제기됐다. 이날 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 4.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.698%를 기록했다. 30년물 수익률은 4.4bp 오른 5.238%, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률은 0.9bp 상승한 4.188%를 나타냈다.  미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 앞서 미 재무부는 전날 10~30년 만기 장기 국채의 유동성을 지원하기 위한 바이백 규모를 회당 최소 40억달러로 두 배 확대하겠다고 밝혔다. 미국의 재정적자 확대에 대한 우려로 장기 국채 수익률이 급등하자 시장 안정에 나선 것이다. 발표 직후 10년물과 20년물, 30년물 국채 수익률은 큰 폭으로 하락했고 글로벌 국채 매도세도 진정됐다. 그러나 하루 만에 국채 수익률이 다시 상승하면서 재무부 조치의 효과가 지속될지를 둘러싼 의문이 커졌다. 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 정부의 국채 바이백 규모가 당초 발표한 40억달러보다 더 커질 수 있다며 추가 확대 가능성을 시사했다. 그는 "국채 수익률이 기초 펀더멘털을 반영하지 않고 있다"고 말했다. 그러나 시장 반응은 제한적이었다. 매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트의 미국 금리·모기지 거래 책임자인 마이클 로리지오는 베선트 장관의 발언보다는 국제유가 상승이 이날 국채 수익률 반등에 더 큰 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 분석했다. 유가 상승이 인플레이션 압력을 높이면 연준이 더욱 매파적인 통화정책을 펼칠 수 있다는 우려가 커지기 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 지원하는 국가를 상대로 "경제 전쟁(economic warfare)"에 나설 수 있다고 경고한 것도 시장의 인플레이션 우려를 자극했다. 미국과 이스라엘이 지난 2월 시작한 이란과의 전쟁으로 원유 공급망이 충격을 받은 가운데 국제유가 상승이 물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 우려가 이어지고 있다. 물가에 대한 시장의 기대도 높아졌다. 미국 5년물 물가연동국채(TIPS)의 기대인플레이션율은 전날 2.289%에서 2.338%로 상승했다. 10년물 TIPS 기대인플레이션율도 2.345%를 기록해 시장이 향후 10년간 미국의 물가상승률을 연평균 약 2.3%로 예상하고 있음을 보여줬다. 이날 실시된 90억달러 규모의 30년 만기 TIPS 입찰에서는 응찰률이 2.8배를 기록해 최근 추세와 비슷한 수준의 수요가 확인됐다. 미 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 20만건을 소폭 웃돌며 시장 예상에 부합했다. 외환시장에서도 재무부의 바이백 정책을 둘러싼 평가가 이어졌다. 전날 바이백 확대 발표 직후 급락했던 달러화는 이날 장 초반 하락분을 만회하고 소폭 상승했다. 엔화와 유로화 등 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.06% 상승한 98.89를 기록했다. 유로화는 0.01% 하락한 1.1676달러에 거래됐다. 유로화는 장중 한때 1.171달러까지 올라 5월 14일 이후 최고치를 기록했다. 엔화는 달러 대비 0.6% 하락한 달러당 159.12엔을 나타냈다. 달러/원 환율은 한국 시간 21일 오전 7시 기준 전장 대비 6.92% 하락한 1394.80원에 거래됐다. 시장에서는 재무부가 장기 국채 수익률 상승을 억제할 경우 미국의 재정 악화에 대한 우려가 달러화 약세로 옮겨갈 수 있다는 분석이 나온다. 장기금리가 재정적자 확대를 충분히 반영하지 못한다면 달러화 가치가 하락하면서 시장의 조정이 이뤄질 수 있다는 것이다. 이 같은 움직임은 시장에서 이른바 '통화가치 희석 거래(debasement trade)'로 불린다. 정부 부채 확대와 통화가치 하락에 대비해 투자자들이 금이나 비트코인 등 대체 가치저장 수단으로 이동하는 거래를 의미한다. CIBC 캐피털마켓의 세라 잉 외환전략 책임자는 "이는 베선트 장관이 시장을 시험하고 시장이 이에 맞서고 있는 것"이라며 "앞으로 이런 발표가 더 나올 수 있지만 적어도 현재로서는 시장이 이를 그다지 신뢰하는 것 같지 않다"고 말했다.   시장에서는 연준의 향후 금리 경로에도 관심이 집중되고 있다. 전날 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 인플레이션에 대한 연준 내부의 우려가 한층 커진 것으로 나타났다. '여러' 정책위원들이 금리 인상에 나설 준비가 돼 있었으며 '많은' 위원들은 인플레이션이 연준의 목표인 2%를 향해 둔화하지 않을 경우 금리를 올릴 필요가 있다고 판단했다. 금리선물 시장은 현재 연준이 9월 기준금리를 인상할 가능성을 약 35% 반영하고 있으며, 12월까지 한 차례 이상 금리가 인상될 가능성은 67%로 보고 있다. 투자자들은 이달 말 잭슨홀 심포지엄에서 예정된 케빈 워시 연준 의장의 연설에서 향후 통화정책에 대한 추가 단서가 나올지 주목하고 있다. 암호화폐 시장에서는 비트코인이 5% 상승한 7만2524.54달러까지 오르며 6월 1일 이후 최고치를 기록했다. 재정적자 확대와 통화가치 희석에 대한 우려가 이어지는 가운데 대체 가치저장 수단에 대한 수요가 다시 부각됐다. koinwon@newspim.com 2026-08-21 07:08
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'동전주 상폐' 중견기업들 비상 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 동전주 퇴출 우려가 현실화하면서 중견기업 오너들이 주가와 시가총액 방어에 안간힘을 쓰고 있다. 주주환원 확대는 물론 유상증자와 주식병합 등 다양한 수단을 동원해 주가 부양과 상장 유지에 나서는 모습이다. 하지만 전문가들은 주식병합 등 단순한 주당 가격 인상만으로는 상장폐지 위험을 근본적으로 해소하기 어렵다고 지적한다. 결국 실적 개선을 통한 기업가치 제고와 시가총액 확대가 뒤따르지 않으면 상장 유지 요건을 충족하기 어려울 수 있다는 분석이다. ◆ 상폐 위기 몰린 중견기업, 주식병합·자사주 매입으로 전방위 방어 21일 업계에 따르면 거래소의 상장 유지 요건 강화로 퇴출 위기에 몰린 중견기업들이 주식병합과 주주환원 등 주가 방어책 마련에 사활을 걸고 있다. 그러나 단기적인 가격 인상이라는 임시방편만으로는 한계가 명확한 만큼, 실적 개선과 시가총액 증대가 수반되지 않으면 상장폐지를 면하기 어렵다는 지적이 나온다. [AI 인포그래픽=이석훈 기자] 퇴출 위기에 몰린 기업들이 가장 빠르게 꺼내 든 카드는 주식병합이다. 여러 주식을 하나로 합치면 기업가치나 시가총액 변동 없이 주당 가격을 병합 비율만큼 높일 수 있기 때문이다. 실제로 이번에 관리종목 지정 대상이 된 36개 종목 가운데 15개는 주식병합을 예고했다. 한화투자증권에 의하면 상장폐지 개혁안이 발표된 지난 2월 12일부터 이달 12일까지 추진된 액면병합은 276건으로, 이는 전년 동기 대비 23배 급증한 수준이다. 업계 관계자는 "액면가 500원, 주가 300원인 기업이 액면가를 2000원으로 병합하면 주가가 1200원이 되면서 동전주 요건을 피할 수 있다"며 "정부가 상장폐지 개혁 방안에 동전주 요건을 신설하면서, 이를 피하고자 많은 기업들이 주식병합을 단행하고 있다"고 말했다. 상장유지 시가총액 기준에 대응하기 위한 증자도 주요 수단으로 꼽힌다. 당초 2027년 200억원, 2028년 300억원으로 상향 예정이던 코스닥 시총 기준은 제도 개편에 따라 2026년 7월 200억원, 2027년 1월 300억원으로 가용 시점이 조기 적용됐다. 플레이그램처럼 증자를 통해 자본을 확충하려는 시도가 이어지는 가운데, 조달한 자금이 실제 사업 성과와 현금창출력 개선으로 이어질 수 있는지가 상장 유지의 관건이다. 주주환원 확대 역시 오너들이 선택하는 주요 방어 수단이다. 티쓰리는 오너 일가 주도로 2026년부터 2028년까지 총주주환원율 50%를 목표로 제시하며 자본 효율성 제고를 공식화했다. 자사주 매입과 배당 확대는 주주 가치를 높여 시장의 저평가 인식을 해소하는 데 유용한 카드가 된다. 특히 지배주주가 승계 과정까지 고려해 특정 시기에 자사주 매입과 배당을 집중할 경우, 주가 방어와 지배구조 안정화를 동시에 노린 포석으로 풀이된다. 한 중견기업 관계자는 "상장폐지 기준이 강화되면서 퇴출 위기에 몰린 기업들이 주식병합이나 증자, 자사주 매입 등 활용할 수 있는 방안을 다각도로 동원해 주가와 시가총액 방어에 나서고 있다"고 설명했다. ◆ "주식병합만으론 상폐 못 면해"…체질 개선·실질 대책 시급 문제는 이러한 조치가 실질적인 체질 개선으로 이어지지 않을 때다. 주식병합은 기업가치를 바꾸지 못하고, 증자는 지분 희석과 재무 부담을 키울 수 있다. 배당과 자사주 매입 역시 이익과 현금흐름이 뒷받침되지 않으면 일회성 부양책에 그친다는 한계가 뚜렷하다. 이에 업계에서는 단기적인 주가 부양보다 지속 가능한 수익 구조 확보가 시급하다고 지적한다. 근본적인 원인을 해결하지 않은 채 장부상 자본만 늘리는 조치는 임시방편에 불과한 만큼, 비용 절감과 사업 재편 등 실질적인 체질 개선이 병행돼야 한다는 제언이다. 업계 관계자는 "주식병합을 실시하더라도 시가총액에는 영향을 미치지 않기 때문에 상장폐지에서 자유로울 수 없다"며 "더구나 정부가 일시적 주가 부양을 통해 상폐를 회피할 수 없도록 세부 적용 기준과 시장 감시를 강화한다는 방침이기 때문에 추가적인 대책이 필요한 상황"이라고 말했다. 김대종 세종대학교 경영학부 교수도 "주식 병합만으로는 상폐를 면하기 어렵다는 것은 잘 알려진 사실"이라며 "대주주의 출자나 자사주 매입 및 소각 등을 통해 주식 가치를 올려야 할 것"이라고 설명했다. stpoemseok@newspim.com 2026-08-21 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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