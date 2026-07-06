동화약품, '에크락겔' 출시 5개월 만에 주요 병원 24곳 진입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원발성 겨드랑이 다한증 외용제

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 원발성 겨드랑이 다한증 치료제 '에크락겔(ECCLOCK Gel)'이 출시 5개월 만에 국내 주요 병원 24곳에 도입됐다고 6일 밝혔다.

에크락겔은 소프피로니움 브롬화물(Sofpironium Bromide) 성분의 겔 제형으로, 국내 외용제 최초의 원발성 겨드랑이 다한증 전문의약품이다.

동화약품 에크락겔 제품 이미지 [사진=동화약품]

이 제품은 땀샘의 무스카린(M3) 수용체에 작용해 땀 분비 신호를 차단하는 기전으로 과도한 땀 분비를 억제한다.

하루 1회 환부에 바르는 방식으로 사용할 수 있으며, 기존 보툴리눔 톡신 시술이나 교감신경절제술 외에 새로운 치료 옵션으로 활용될 수 있다.

동화약품에 따르면 일본인을 대상으로 한 임상시험과 시판 후 조사(PMS)에서 치료 부위 외 다른 부위의 땀이 증가하는 보상성 발한은 소수 사례만 보고됐다. 일본에서 약 2만5800명을 대상으로 실시한 시판 후 조사에서는 보상성 발한 이상 사례가 2건 보고됐다.

제품은 트위스트 타입 용기를 적용해 손으로 약제를 직접 덜지 않고 환부에 바를 수 있도록 설계됐다.

동화약품 관계자는 "에크락겔은 원발성 겨드랑이 다한증 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제공하는 전문의약품"이라며 "다한증 증상이 지속될 경우 의료진과 상담을 통해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다"고 말했다.

sykim@newspim.com