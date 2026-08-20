동화약품 '활명수', 129년 만에 글로벌 시장 공략…美 진출

AI 핵심 요약beta
- 동화약품이 20일 활명수 기반 K.O.D를 론칭했다.
- 활명수1897액을 국내 출시하고 9월 미국 판매를 시작한다.
- 한식 뒤 즐기는 식후 문화로 해외 공략에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 활명수를 기반으로 한 글로벌 브랜드 'K.O.D(Korea Original Digestive)'를 론칭하고 해외 시장 공략에 나선다고 20일 밝혔다.
1897년 개발된 활명수가 출시 129년 만에 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 사업 영역을 본격 확대하는 것이다.
동화약품은 이달 국내 약국과 면세점에서 신제품 '활명수1897액'을 출시한 뒤 오는 9월부터 미국 내 마트와 약국, 올리브영 등에서 판매를 시작할 계획이다. 아마존에서는 K.O.D 브랜드관을 직접 운영한다.
K.O.D는 활명수의 129년 브랜드 역사를 기반으로 해외 소비자의 기호와 특성을 고려해 맛과 성분을 변경한 제품이다. 'Korea Original Digestive'의 머리글자를 조합해 글로벌 커뮤니케이션 명칭으로 활용한다.
동화약품은 K.O.D의 해외 시장 안착을 위해 'K-Food를 즐기는 새로운 문화 코드'를 핵심 캠페인 메시지로 내세운다. 한식을 즐긴 뒤 K.O.D를 찾는 식후 문화를 해외 소비자에게 제안한다는 전략이다.
글로벌 캠페인 모델로는 그룹 코르티스(CORTIS)를 선정했다. 동화약품은 코르티스와 함께 음악과 K-Food를 연결한 마케팅을 전개해 해외 시장에서 K.O.D의 인지도를 높일 계획이다.
신규 광고에는 코르티스 멤버들이 한식과 함께 K.O.D를 즐기는 모습을 담았다. '식후에 TASTE K.O.D', '우리들의 상쾌한 마무리, K.O.D' 등의 메시지를 통해 제품과 K-Food의 연계성을 강조했다.
동화약품은 브랜드 광고를 시작으로 숏폼과 비하인드 영상, 현지 마트 팝업 등 마케팅 활동을 진행하며 해외 소비자와의 접점을 확대할 예정이다.
동화약품 관계자는 "K.O.D는 활명수의 129년 역사를 바탕으로 한식과 자연스럽게 어우러지는 새로운 식후 경험을 제안하는 제품"이라며 "글로벌 모델 코르티스와 함께 'K-Food엔 K.O.D'라는 메시지를 널리 알리겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com