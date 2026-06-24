서경덕 '욱일기' 고발 후 日 누리꾼 표적 됐다…"태극기 합성 등 선 넘은 공격"

서 교수 "역사적 과오 외면하는 어리석은 행태,욱일기 실체 전 세계에 더 알릴 것"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 전 세계를 대상으로 욱일기 퇴치 운동을 주도해 온 서경덕 성신여자대학교 교수가 일본 누리꾼들로부터 무차별적인 사이버 테러를 당하고 있다고 24일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서경덕 교수, "태극기와 욱일기 합성... 어리석은 역사 왜곡 시도" [사진= 서경덕 교수팀] 2026.06.24 taeyi427@newspim.com

최근 치러진 북중미 월드컵 조별리그 일본 대 튀니지 전에서 일본 관람객들이 관람석 내에서 욱일기를 흔들며 응원하는 장면이 포착돼 큰 파장이 일었다. 이에 서 교수는 국제축구연맹(FIFA) 측에 공식 항의 서한을 발송했으며 이 사실이 일본 최대 포털 사이트인 야후재팬(Yahoo! Japan)에 대대적으로 보도되면서 현지에서 뜨거운 감자로 떠올랐다.

서 교수에 따르면 해당 보도 이후 수천 개의 비난 댓글이 쏟아진 것은 물론 그의 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정 다이렉트 메시지(DM)를 통해서도 도를 넘은 공격이 이어지고 있는 상황이다.

이에 대해 서 교수는 "과거의 잘못을 교정하기 위해 객관적 역사에 기반해 피파(FIFA) 측에 문제를 제기한 것이 저들에게 상당한 타격을 준 모양"이라고 진단했다.

그는 이어 "일본 측은 욱일기가 풍어나 출산 축하 등 일상적인 용도로 쓰였다는 점만 내세우고 있다"라며 "하지만 이는 과거 일본 제국주의가 태평양 전쟁을 비롯해 아시아 전역을 침략할 때 군기로 사용했던 핵심적인 역사를 고의로 외면하는 처사"라고 강력히 비판했다.

아울러 "역사적 실체를 직시하지 못하는 참으로 한심한 태도"라고 덧붙였다.

특히 서 교수는 "단순히 개인에 대한 비방을 넘어, 대한민국 태극기에 욱일기 문양을 악의적으로 합성해 공격하는 행위는 명백히 선을 넘은 도발"이라고 목소리를 높였다.

마지막으로 서 교수는 "이러한 조작과 공격을 일삼는다고 해서 욱일기가 가진 전범기로서의 역사가 가려지는 것은 아니다"라고 단언하며 "오히려 이들의 왜곡된 행태를 역이용해 전 세계 누리꾼들에게 욱일기의 진짜 역사를 낱낱이 알리는 계기로 삼겠다"는 포부를 전했다.

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