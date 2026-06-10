김남길 목소리로 되살린 '6·10 만세운동'…서경덕 교수와 100주년 기념 영상 공개

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국가보훈부와 공동 제작, '통합과 연대' 가치 담아

다국어 버전으로 전 세계에 울림 전해

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김남길과 서경덕 성신여대 교수가 손잡고 6·10 만세운동 100주년을 기념하는 다국어 영상을 제작해 공개했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 6·10 만세운동 100주년을 맞아 다국어 영상을 제작한 서경덕 성신여대 교수(왼쪽)와 배우 김남길 [사진= 서경덕 교수팀] 2026.06.10 taeyi427@newspim.com

10일 서교수에 따르면 이번 프로젝트는 국가보훈부와 협력하여 제작되었으며 약 4분 분량의 영상이 한국어와 영어 두 가지 버전으로 배포되어 국내외에 역사적 의미를 확산시키고 있다.

공개된 영상은 1926년 6월 10일 순종의 인산일을 기점으로 발생한 6·10 만세운동이 당시 위축됐던 독립운동의 불씨를 다시 살려낸 중요한 민족적 저항이었음을 강조한다.

단순한 항일 시위를 넘어 '통합과 연대'의 가치를 실현했다는 점을 부각했으며 이후 광주학생독립운동과 신간회 결성 등 독립운동이 새로운 전기를 맞이하는 결정적 계기가 됐다는 점을 상세히 조명했다.

기획을 맡은 서경덕 교수는 "일제의 교묘한 문화통치 속에서도 학생들과 각계각층이 오직 독립이라는 목표를 위해 하나로 결집했던 6·10 만세운동의 가치를 재조명하고 싶었다"고 설명했다.

이어 서 교수는 "그 시절 선열들이 발휘했던 공동체 정신과 연대의 의미를 되새기며, 현시대 우리가 지향해야 할 가치에 대해 함께 고민해보는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

해당 영상은 유튜브를 포함한 다양한 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통해 활발히 공유되고 있으며 전 세계 한인 커뮤니티와 유학생 네트워크에도 전달되어 역사적 가치를 공유하고 있다.

한국어 내레이션에 참여한 배우 김남길은 "우리 역사의 의미 있는 순간을 목소리로 직접 전할 수 있어 영광이다. 많은 분이 관심을 두고 시청해주시면 좋겠다"고 소감을 전했다.

taeyi427@newspim.com