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"오프사이드 뭐죠?" 축구 문외한 中 이우 상인, 월드컵 공 40만 개 대박

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AI 핵심 요약

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  • 중국 이우시 상인 천사오메이는 북중미 월드컵 시즌에 축구공 40만개를 판매했다
  • 천씨는 디자인과 창의성을 앞세운 독창적 축구공으로 글로벌 민간 수요를 선점했다
  • 이우시의 초고속 공급망과 공유형 판매 네트워크가 천씨 성공과 지역 상표 급증을 뒷받침했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 축구대표팀은 2026 북중미(미국·멕시코·캐나다) 월드컵 본선 무대를 밟지 못했지만, 세계 최대 소상품 시장인 중국 이우(义乌)의 한 상인은 축구공 40만 개를 팔며 대박을 터뜨렸다.

주인공은 축구 규칙인 '오프사이드'나 '프리킥'이 무엇인지도 모른다는 중국 저장성 이우시의 천사오메이(陈绍美·60) 씨다.

축구에 전혀 관심이 없다는 천 씨가 올해 북중미 월드컵 시즌을 맞아 전 세계 20여 개 국가와 지역에 판매한 축구공은 무려 40만 개에 달한다. 28㎡(약 8.5평) 남짓한 천씨의 작은 매장이 전 세계 230여 개 국가 및 지역과 연결되는 이우 시장의 거대한 글로벌 네트워크를 타고 세계 시장에 알려진 결과다.

농민공 신분이었던 천 씨는 트랙터 운전, 여객 운송, 생수 공장 운영 등 여러 사업을 전전하다 실패를 맛본 뒤, 2000년대 초 이우의 축구공 업체에서 일하면서 처음 축구공과 인연을 맺었다.

천 씨는 2005년 직접 자신의 매장을 열고 본격적으로 축구공 비즈니스에 뛰어들었고, 나중에는 이우시를 대표하는 축구공 사업가로 도약했다.

당시 이우 시장은 단순한 흑백 축구공을 놓고 원가를 깎아먹는 극심한 가격 전쟁을 벌였다. 천 씨는 과거 사업 경험을 바탕으로 '디자인과 창의성'으로 승부수를 던졌다.

그림에 조예가 있었던 그는 축구공 표면의 패턴(화형) 연구에 매진했다. 2016년 그가 디자인한 축구공 샘플들은 중국 국제스포츠용품박람회에서 바이어들의 폭발적인 반응을 이끌어냈고, 이후 중국특색관광상품대회에서 금상을 받기도 했다.

이번 북중미 월드컵을 앞두고도 20여 가지의 독창적인 디자인을 선보였는데, 이 중 '대박'을 친 두 가지 모델은 이미 20만 개 이상 팔려나갔다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 저장성 이우시 천사오메이의 축구공 전시 판매장.  사진= 펑파이신문. 2026.06.15 chk@newspim.com

사실 반세기가 넘는 기간 동안 월드컵 공식 매치구는 아디다스가 독점 공급하고 있다. 따라서 이우 시장 상인들이 노리는 '월드컵 특수'는 경기장에서 쓰이는 공이 아니라, 대회 열기로 인해 전 세계에서 폭발하는 민간 수요와 주문량이다.

이우 시장의 월드컵 호황은 통상 개막 1년 전부터 시작돼 대회 당해 연도 5월이면 전 세계로 배송이 완료된다. 전형적인 비수기인 지난해 7~8월에도 천 씨의 축구공 주문량은 전년 동기 대비 30%나 급증하며 일찌감치 대박을 예고했다.

천 씨가 이처럼 밀려드는 글로벌 주문을 완벽하게 소화할 수 있었던 바탕에는 이우시의 탄탄한 '제조 및 공급망'이 자리하고 있다.

과거에는 기계 바늘 하나를 구하려 해도 광둥성까지 사람을 보내야 했지만, 지금은 이우시와 인근 지역에서 가죽, 튜브, 잉크 등 모든 원자재와 설비가 조달된다.

고객이 요구사항을 전달하면 일주일 만에 맞춤형 샘플을 완성할 수 있는 유연한 공급망을 갖춘 덕분에, 그는 지난 카타르 월드컵 당시 러시아 바이어로부터 100만 개가 넘는 대형 주문을 받아 성공적으로 납품하기도 했다.

천 씨는 지난 2010년, "당당하고 멋진 농부가 만든 축구공"이라는 컨셉트를 앞세워 '민사(MINSA)'라는 독자 브랜드를 등록했다. 현재 그의 제품 중 95%는 남미와 아프리카 등 해외로 수출된다.

해외 바이어들은 축구공에 새겨진 'MINSA'와 'Made in China'라는 문구만 보고도 중국 제품임을 알고 이우의 온라인 도매 플랫폼(Yiwugo)을 통해 연락을 취하거나, 직접 이우 시장 천 씨의 매장을 찾는다.

전문가들은 이러한 천 씨의 성공이 이우시 특유의 '무역과 제조업의 긴밀한 연계' 덕분이라고 분석한다. 전 세계 시장과 빈틈없이 연결되는 이우만의 '공유형 판매 네트워크'와 '초고속 공급망'은 다른 지역이나 국가가 쉽게 흉내 낼 수 없다는 지적이다.

천씨와 같은 상인들의 활약 덕분에 저장성 이우시는 8만 개 이상의 매장과 126만 개의 사업체를 거느리고 있다. 2026년 1분기까지 이우시는 23만 6천 건의 유효 상표 등록을 확보했으며, 이는 중국 전역 총 등록 건수의 약 4.6%에 해당하는 수치다. 

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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