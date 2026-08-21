두산에너빌리티, 9300억원 오만 가스복합발전소 수주

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 21일 오만 미스파 발전소 공사를 수주했다.
- 총 9300억원 규모로, 셉코3와 EPC를 수행했다.
- 1700MW급으로 2029년 4월 준공 목표다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 약 9300억원 규모의 오만 가스복합발전소 건설 사업을 수주하며 중동 발전 시장에서 입지를 확대한다.
두산에너빌리티는 오만 미스파(Misfah) 가스복합발전소 건설공사 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 총 계약금액은 약 9300억원이다.
두산에너빌리티는 발전소 건설 전문회사 셉코3(SEPCO-3)와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 일괄 수행한다. 핵심 기자재인 스팀터빈과 발전기도 직접 제작·공급한다.
미스파 가스복합발전소는 오만 수도 무스카트에서 서쪽으로 약 20㎞ 떨어진 지역에 1700MW 규모로 건설된다. 준공 목표는 2029년 4월이다.
발주처는 카타르 네브라스파워와 아랍에미리트 EUDC, 오만 바흐완인프라서비스(BIS)로 구성된 컨소시엄이다.
두산에너빌리티는 중동을 중심으로 가스복합발전 사업 수주를 확대하고 있다. 지난해 카타르 피킹 유닛을 시작으로 사우디아라비아 루마1·나이리야1 및 PP12 프로젝트 계약을 체결했으며, 최근에는 오만 두큼과 미스파 프로젝트를 잇달아 수주했다.
이현호 두산에너빌리티 Plant EPC BG장은 "인근 중동 국가에서 보여준 프로젝트 수행 능력과 차별화된 전략이 이번 수주로 이어졌다"며 "오만 전력 안정화에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com