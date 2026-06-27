[2026WC] 홍명보호, 32강 확률 31.51%까지 추락... 오스트리아·우즈벡·가나에 달렸다

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 여부는 결국 조별리그 마지막 날에 결정된다. 자력 진출 기회를 놓친 홍명보호는 이제 오스트리아, 우즈베키스탄, 가나의 선전을 기원하며 다른 팀들의 경기 결과를 기다려야 하는 처지가 됐다.

27일(한국시간) G조부터 I조까지 조별리그 일정이 모두 마무리되면서 한국의 상황은 더욱 어려워졌다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 25일 펼쳐진 남아공과의 조별리그 A조 3차전에서 한국 대표팀이 0-1로 끌려가고 있는 상황에서도 전술 수정을 하지 않은 홍명보 감독. 2026.06.25 wcn05002@newspim.com

홍명보 감독이 이끄는 한국은 A조에서 1승 2패(승점 3·골득실 -1)를 기록하며 조 3위로 조별리그를 마쳤다. 48개국이 참가하는 이번 대회는 각 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 12개 팀 가운데 성적이 좋은 8개 팀이 32강에 진출한다.

한국은 다른 조 결과를 기다려야 하는 상황인데, 이날도 기대했던 결과가 모두 나오지는 않았다.

그나마 H조에서는 한국에 유리한 결과가 나왔다. 우루과이가 스페인에 0-1로 패하면서 2무 1패(승점 2)에 머물렀고, 한국보다 낮은 성적으로 조별리그를 마쳤다.

하지만 G조와 I조에서는 한국의 바람과 정반대 결과가 나왔다. G조에서는 이란이 이집트와 1-1로 비기며 3무(승점 3)를 기록했다. 승점은 한국과 같았지만 골득실 0으로 -1인 한국보다 높은 순위를 차지했다.

I조에서는 세네갈이 이라크를 무려 5-0으로 완파했다. 경기 전까지 골득실 -3이던 세네갈은 대승으로 +2까지 끌어올리며 한국을 크게 앞질렀다.

이 결과 한국은 조 3위 12개국 가운데 마지노선인 8위까지 밀려났다. 이제 단 한 팀만 더 한국보다 앞서면 그대로 탈락이다.

축구 통계 전문업체 '옵타'가 전망한 수치도 냉정했다. 옵타는 이날 G조 최종전 종료 직후 한국의 32강 진출 확률을 31.51%로 발표했다. 이는 이번 월드컵 개막 이후 한국이 기록한 가장 낮은 수치다.

[서울=뉴스핌] 조별리그 3위 팀 중 32강 진출 확률. [사진 = 옵타] 2026.06.27 wcn05002@newspim.com

확률도 경기 결과에 따라 크게 요동쳤다. 세네갈이 이라크를 5-0으로 꺾은 직후에는 36.04%까지 떨어졌고, 우루과이가 패하면서 48.92%까지 회복되는 듯했다. 그러나 이란이 이집트와 비기면서 한국 순위가 한 계단 밀려나자 다시 31.51%까지 급락했다.

현재 옵타는 이미 32강 진출을 확정한 팀들을 제외하면 크로아티아(85.89%), 이란(85.83%), 알제리(68.28%), 콩고민주공화국(41.41%)이 한국보다 높은 진출 가능성을 가진 것으로 분석했다. 한국은 조 3위 12개 팀 가운데 10번째 수준의 확률에 그쳤다.

이제 모든 시선은 28일 열리는 J·K·L조 최종전에 쏠린다. 한국이 살아남기 위해서는 세 가지 경우의 수 가운데 최소 두 가지가 현실이 되어야 한다.

가장 먼저 J조에서는 오스트리아가 알제리를 꺾어야 한다. 최악의 결과는 무승부다. 두 팀 모두 승점 4가 되면서 한국보다 높은 성적으로 동시에 32강에 오른다.

알제리가 한 골 차로 승리하는 경우에도 한국에는 불리하다. 다만 알제리가 2골 차 이상 승리에 그친다면 골득실에 따라 한국이 J조 3위로 추락하는 오스트리아를 앞선다.

[몬테레이 로이터=뉴스핌] 이강인이 25일(한국시간) 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국과의 3차전에서 0-1로 패한 후 망연자실하고 있다. 2026.06.25 football1229@newspim.com

K조에서는 콩고민주공화국과 우즈베키스탄의 맞대결이 변수다. 한국 입장에서는 콩고민주공화국이 승리하지 못하는 것이 가장 이상적이다. 우즈베키스탄은 이미 골득실 -7로 크게 뒤처져 있어 현실적으로 한국을 추월하려면 6골 차 이상의 대승이 필요하다.

마지막 L조도 중요하다. 가나가 크로아티아를 꺾으면 한국은 골득실 차로 인해 크로아티아보다 높은 순위를 차지할 수 있다. 반면 크로아티아가 비기기만 해도 승점 4점을 확보하기 때문에 조 3위 경쟁에서 한국보다 앞서게 된다. 가나 역시 이미 32강 진출을 확정한 상황이어서 경기 운영이 변수로 꼽힌다.

결국 한국은 더 이상 스스로 운명을 결정할 수 없다. 조별리그 마지막 3개 조에서 최소 두 경기 이상이 한국에 유리하게 흘러야만 극적으로 32강 티켓을 손에 넣을 수 있다. 홍명보호의 월드컵 여정은 이제 오스트리아와 우즈베키스탄, 가나의 결과에 달려 있다. 마지막 하루 동안 펼쳐질 세 경기의 결과가 한국 축구의 운명을 결정하게 된다.

wcn05002@newspim.com