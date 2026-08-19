신한투자증권, 하반기 신입 공채…전원 PB 거쳐 '직무순환'

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 19일 하반기 신입 공채를 시작했다.
- 통합 직무로 뽑아 전원 지점 PB로 먼저 배치했다.
- 지원은 31일 오전 8시까지이며 절차는 인턴십 포함했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4주 인턴 거쳐 최종 선발, 31일까지 접수
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 올해 하반기 신입사원 공개채용에 나선다. 기존 직무별 채용 대신 통합 직무 방식을 도입하고, 신입사원 전원을 영업 현장에 먼저 배치한 뒤 직무순환을 실시하는 것이 특징이다.
신한투자증권은 미래 자본시장을 이끌 인재를 확보하기 위해 '2026년 하반기 신입사원 공개채용'을 실시한다고 19일 밝혔다. 이번 채용은 올해 상반기 ICT·정보보호 부문과 지점 고객지원팀 채용에 이어 세 번째 신입사원 모집이다.
이번 공채는 기존 직무·부문별 채용에서 벗어나 통합 직무 방식으로 진행한다. 고객 접점에서의 경험을 바탕으로 증권업 전반에 대한 이해를 높이고, 현장 중심의 금융 전문가를 육성하기 위해서다.
최종 합격자는 전원 지점 프라이빗뱅커(PB) 직무에 우선 배치된다. 이후 연수 성적과 직무 적합성 등을 종합적으로 고려해 직무순환을 실시할 예정이다.
증권업계는 기업금융(IB), 자산관리(WM), 디지털 등 사업 영역이 빠르게 확대되면서 특정 직무보다 다양한 업무를 경험한 인재를 육성하는 방향으로 채용 방식을 바꾸는 추세다. 영업 현장을 시작으로 여러 부서를 경험하게 하는 직무순환 제도도 확대되고 있다.
지원 자격은 4년제 대학 이상 졸업자 또는 2027년 2월 졸업 예정자로 전공 제한 없이 지원할 수 있다. 채용 규모는 00명이며, 지원서는 오는 31일 오전 8시까지 신한투자증권 채용 홈페이지에서 접수한다.
채용 절차는 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 실무진 면접, 4주간 인턴십, 임원 면접, 채용검진 순으로 진행된다. 인턴십에서는 증권사 현장 업무를 직접 경험하며 자본시장 이해도와 실무 역량을 높일 수 있도록 운영할 계획이다.
plum@newspim.com