웅진프리드라이프, 안양 쉴낙원 개장…"업계 최다 직영망 구축"

AI 핵심 요약beta
- 웅진프리드라이프가 19일 안양 쉴낙원을 개장했다.
- 안양 쉴낙원은 쉴낙원 17번째 지점으로 최대 규모다.
- 지역 편의 공간을 더해 장례 인프라 확충에 나섰다.
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공원·무인카페·공유주차장 개방
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프는 경기도 안양시에 프리미엄 장례식장 브랜드 '쉴낙원'의 17번째 지점인 '안양 쉴낙원'을 개장했다고 19일 밝혔다. 연면적 3445평(1만1388㎡)으로 전국 쉴낙원 지점 중 최대 규모다.
안양 쉴낙원은 경기 서남권의 장례 인프라를 확충하고 지역 주민들에게 품격 있는 장례 서비스를 제공하기 위해 조성됐다. 웅진프리드라이프는 대규모 프리미엄 장례시설과 함께 주민 편의 공간을 함께 마련해, 장례식장을 지역사회와 공존하는 생활 인프라로 정착시킬 계획이다.
건축과 공간 디자인도 차별화했다. 외관은 현대 미술관을 연상시키는 간결하고 세련된 스타일을 적용했으며, 내부는 높은 층고와 여유로운 배치를 통해 차분한 추모 분위기를 연출했다.
시설 규모 면에서는 137평형 VIP1·2호실을 포함해 총 10개 빈소를 갖춰 최대 1060명을 동시에 수용할 수 있다. 종교별 발인 행사가 가능한 영결식장과 참관실, 최대 168대 규모의 주차 공간도 마련했다.
지역사회와의 상생을 고려한 설계도 특징이다. 1층에는 '쉴낙원 공원'과 무인 카페를 조성해 주민들에게 개방하며, 3층 주차장은 안양시 공유 주차장으로 운영해 지역 주차 난 해소에 기여할 예정이다.
아울러 웅진프리드라이프는 안양시 및 지역사회와 연계해 지역 인재 채용, 취약계층 장례 지원, 재난 시 공공 지원, 봉사활동 등 다양한 상생 활동을 단계적으로 추진할 방침이다.
이번 개장으로 안양·군포·의왕·과천을 잇는 경기 서남권 거점을 확보한 웅진프리드라이프는, 인구와 산업시설이 밀집한 안양 생활권의 장례 수요에 적극 대응하며 주민 편의와 선택권을 넓혀갈 것으로 기대하고 있다.
웅진프리드라이프 관계자는 "쉴낙원 안양은 공간과 서비스의 기준을 한 단계 높인 경기 서남권의 프리미엄 장례문화공간"이라며 "품격 있는 장례서비스를 제공하는 동시에 지역 주민의 편의를 높이고, 지역사회와 함께 성장하는 공간으로 만들어가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com