[2026WC] 이집트, 이란과 1-1 무승부...한국, 조 3위 팀 중 8위로 '벼랑 끝'

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 축구 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 가능성이 더 떨어졌다. 이집트가 이란과 비겼다.

이란은 27일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 대회 조별리그 G조 3차전에서 이집트와 1-1로 비겼다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 이란 공격수 타레미가 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 G조 3차전 이집트와의 경기가 끝난 후 박수를 치고 있다. 2026.06.27 football1229@newspim.com

이란은 전반 5분 만에 마흐무드 사베르에게 선제골을 내줬다. 마흐무드 트레제게의 패스를 받은 사베르가 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

끌려가던 이란은 곧바로 반격했다. 전반 11분 페널티킥 기회를 잡았지만 메흐디 타레미의 슈팅이 이집트 골키퍼 모스타파 쇼베이르에게 막혔다.

그래도 이란은 물러서지 않았다. 전반 14분 말라드 모함마디의 슈팅이 쇼베이르에게 막힌 뒤 흘러나온 공을 라민 레자에이안이 침착하게 밀어 넣어 승부를 원점으로 돌렸다.

이후 양 팀은 추가골을 넣지 못했다. 경기 막판 이란의 쇼자 카릴라데가 프리킥 상황에서 골망을 흔들었지만 비디오 판독(VAR) 끝에 오프사이드가 선언돼 득점이 취소됐다. 이란은 후반 골대 강타를 포함해 공세를 펼쳤으나, 끝내 골문을 열지 못했다.

이란은 3무(승점 3)로 G조 3위에 머물렀다. 이집트는 1승 2무(승점 5·골득실 +2), 조 2위로 32강 진출을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 G조 3차전(27일) 종료 후 3위팀들 간 순위. [일러스트=CHAT GPT] 2026.06.27 football1229@newspim.com

한국에는 아쉬운 결과다. 이집트가 이란을 꺾었다면, 이란은 2무 1패(승점 2)에 그쳐 A조 3위 한국(1승 2패·승점 3)에 밀리는 상황이었다. 그러나 이란이 승점 1을 추가하면서 한국과 같은 승점 3이 됐고, 골득실에서 0을 기록해 한국(-1)을 앞섰다.

한국은 조 3위 팀 순위에서 8위로 내려앉았다. 이번 대회는 48개국 체제로 치러져 12개 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 이란도 한국과 마찬가지로 오는 28일 열릴 남은 조별리그 결과를 기다리게 됐다.

현재 한국보다 앞선 조 3위 팀은 스웨덴, 에콰도르, 보스니아 헤르체고비나, 파라과이, 세네갈, 이란이다. 여기에 아직 조별리그 최종전을 치르지 않은 L조 3위 크로아티아도 현재 기준으로 한국보다 순위가 높다.

한국보다 아래에 있는 조 3위 팀은 스코틀랜드와 우루과이뿐이다. 남은 J·K·L조 최종전에서 조 3위 팀 가운데 2팀이 한국을 앞서면 홍명보호의 조별리그 탈락이 확정된다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=케빈 더 브라위너(오른쪽)와 로멜루 루카쿠가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전에서 동점골을 자축하고 있다. 2026.6.16 psoq1337@newspim.com

같은 시각 열린 G조 다른 경기에서는 벨기에가 뉴질랜드를 5-1로 완파했다. 레안드로 트로사르가 멀티골(한 경기 2골 이상)을 터뜨렸고, 케빈 더 브라이너, 로멜로 루카쿠, 알렉시스 살레마키어스가 득점을 보탰다.

벨기에는 1승 2무(승점 5·골득실 +4)로 이집트를 골득실에서 앞서 G조 1위에 올랐다. 뉴질랜드는 1무 2패(승점 1)로 대회를 마쳤다.

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