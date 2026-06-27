[2026WC] 스페인이 우루과이 잡으며 한국 32강 희망…카보베르데는 3무로 토너먼트 직행

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 조별리그 탈락 위기에 몰린 홍명보호가 기사회생했다. 스페인이 우루과이를 꺾었다. 한국의 32강 진출 가능성이 가까스로 이어졌다.

스페인은 27일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 3차전에서 우루과이를 1-0으로 제압했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 스페인 알렉스 바에나(왼쪽 첫 번째)가 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 H조 3차전 우루과이와의 경기에서 결승 득점을 기록했다. 2026.06.27 football1229@newspim.com

승부는 전반 42분 갈렸다. 마르코스 요렌테가 오른쪽 측면에서 낮게 깔아준 크로스를 알렉스 바에나가 오른발 슈팅으로 연결했다. 공은 우루과이 골키퍼 페르난도 무슬레라의 손에 맞고 굴절돼 골문 안으로 들어갔다.

우루과이는 후반 들어 공세를 높였지만 스페인의 수비를 뚫지 못했다. 후반 막판에는 아구스틴 카노비오가 거친 태클로 퇴장당하며 추격 동력까지 잃었다. 스페인은 한 골 차 리드를 끝까지 지키며 조 1위로 32강에 올랐다.

같은 시간 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 같은 조 다른 경기에서는 카보베르데와 사우디아라비아가 0-0으로 비겼다. 카보베르데는 조별리그 3경기를 모두 비기고도 승점 3으로 H조 2위를 확보해 32강 토너먼트에 직행했다. 월드컵 첫 출전에서 조별리그 통과를 이뤘다. 사우디아라비아는 2무 1패 골득실 -4를 기록하며 최하위에 그쳤다.

[텍사스 로이터=뉴스핌] 카보베르데 선수단이 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강 진출을 확정한 후 단체 사진을 촬영하고 있다. 2026.06.27 football1229@newspim.com

우루과이는 2무 1패, 승점 2에 그치며 H조 3위가 됐다. 한국 입장에서는 반가운 결과다. A조 3위 한국은 1승 2패, 승점 3으로 조별리그를 마쳤다. 우루과이가 스페인에 패하면서 한국보다 낮은 승점의 조 3위 팀이 하나 더 생겼다.

이번 대회는 48개국 체제로 치러져 12개 조 1·2위가 32강에 직행하고, 조 3위 12개 팀 중 상위 8개 팀도 토너먼트에 오른다. 한국은 남아프리카공화국과의 A조 최종전에서 0-1로 패해 자력 진출에 실패한 뒤 다른 조 결과를 기다리는 굴욕적인 상황에 처했다.

[서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 H조 3차전 종료 후 3위팀들 간 순위. [일러스트=CHAT GPT] 2026.06.27 football1229@newspim.com

전날까지 상황은 좋지 않았다. 각 조에서 3위를 기록한 D조 파라과이, E조 에콰도르, F조 스웨덴이 모두 승점 4를 확보하며 한국보다 위에 자리했다. 이날 앞서 열린 I조 경기에서도 세네갈이 이라크를 5-0으로 대파해 승점 3, 골득실에서 한국을 앞질렀다.

하지만 H조에서 스페인이 우루과이를 잡았고, 한국은 최악의 흐름을 피했다. 한국 아래에 스코틀랜드에 이어 우루과이가 추가됐다. 아직 남은 조들의 결과에 따라 한국의 운명은 달라질 수 있지만, 스페인의 승리로 홍명보호는 32강 진출 희망을 이어가게 됐다. 한국은 이제 이어 열릴 G조와 오는 28일 열릴 J·K·L조 등 남은 경기 결과를 지켜봐야 한다.

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