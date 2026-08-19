비보존제약 '어나프라주', 프리 갈리앵 코리아 공식 후보 선정

AI 핵심 요약beta
- 비보존제약은 19일 어나프라주가 프리 갈리앵 코리아 후보에 선정됐다고 밝혔다.
- 어나프라주는 GlyT2 억제와 5-HT2A 길항의 이중 기전 진통제다.
- 갈리앵상은 혁신 의약품을 평가해 글로벌 후보를 가리는 시상제다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비보존제약은 비마약성 진통제 '어나프라주'가 갈리앵재단이 주관하는 제1회 '2026 프리 갈리앵 코리아 시상식'의 최우수 제약 제품상 공식 후보로 선정됐다고 19일 밝혔다.
어나프라주는 글라이신 수송체 2형(GlyT2) 억제와 세로토닌 2A(5-HT2A) 수용체 길항의 이중 작용기전을 통해 통증을 조절하는 비마약성 진통제다. 기존 오피오이드나 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 다른 기전으로 중등도에서 중증의 수술 후 급성통증을 조절하도록 개발됐다.
갈리앵상은 혁신적인 의약품과 의료기술을 통해 인류 건강 증진에 기여한 성과를 평가하는 글로벌 생명과학 분야 시상 프로그램이다. 각국에서 선정된 수상작은 이후 '글로벌 갈리앵상(Prix Galien International)' 후보에 도전할 수 있다.
제1회 프리 갈리앵 코리아 심사위원장을 맡은 박영민 국가신약개발사업단장은 앞서 공개된 인터뷰에서 기업의 투자 규모나 외형, 시장 평판보다 과학적 엄밀성과 혁신성을 주요 평가 기준으로 삼는다고 설명했다. 기존 치료 패러다임의 변화 가능성과 새로운 치료 선택지를 제시하는 혁신신약(First-in-Class)의 과학적 가치, 연구개발 성과 등을 종합적으로 평가한다는 방침이다.
비보존제약은 어나프라주의 기존 진통제와 차별화된 작용기전과 비마약성 진통제라는 특성이 이번 공식 후보 선정 과정에서 평가 대상에 포함됐다고 설명했다.
nylee54@newspim.com